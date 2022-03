FOTO, VIDEO: Nýrsko opět vyhrálo. Bylo to ale vyrovnané utkání, uznal Kalivoda

„Na utkání jsme se pečlivě připravovali a předpokládali jsme, že toto derby bude hlavně o bojovnosti a větší vůli po vítězství. To se začalo plnit hned od prvních minut utkání. Hřiště se proměnilo v jedno velké bojiště, kdy nám domácí nechtěli dát ani kousek své půdy a doslova nás chtěli rozkopat. S tímto stylem hry jsme si nedokázali moc poradit a dokonce jsem v našem způsobu hry viděl to, co se snažíme již delší dobu odnaučit. Neviděl jsem naopak u svých hráčů bojovnost, pracovitost, sebevědomí, chuť do hry a vůbec celkovou chuť zvítězit," posteskl si trenér fotbalistů Sušice Pavel Hrubec.

VIDEO: Vítězný gól Lukáše Kodýdka

Zdroj: TJ Sušice

V poločasové přestávce přišla v kabině sušického favorita velká bouřka a s ním po změně stran na hřiště i úplně jiné hostující družstvo. „Druhý poločas jsme začali hrát přesně to, co jsme si řekli a zatlačili domácí tým na vlastní polovinu. Začala nám fungovat hra po stranách a do šestnáctky létal jeden centr za druhým. Chyběl nám pouze větší klid k zakončení. Naopak velice chladnou hlavu měl náš stoper Lukáš Kodýdek, který v 81. minutě z rohového kopu uklidil míč do branky domácích," pokračoval v hodnocení nakonec spokojený kouč.

VIDEO: Radost po vítězném utkání

Zdroj: TJ Sušice

„Zbytek utkání jsme si už pohlídali a zaslouženě si odvezli cenné vítězství. Chtěl bych vyzdvihnout výkon našeho nejmladšího hráče v základní sestavě, a tím byl Ondřej Míčka, který patřil určitě k nejlepším hráčům na hřišti a jeho bojovnému výkonu chybělo pouze vstřelení branky z mnoha příležitostí, které si vytvořil. Dále chci poděkovat celému týmu za odmakaný a dobře zvládnutý druhý poločas. Jsem rád, že nám funguje skvělá parta. S úctou děkujeme našim věrným fanouškům za perfektní podporu a zveme je na příští domácí utkání, ve kterém se utkáme s tradičním soupeřem ze Svéradic," dodal Pavel Hrubec.

Svatobor Hrádek - TJ Sušice 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 81. Kodýdek.

Rozhodčí: Liškutín - Orlík, Nesvatba. ŽK: 5:1. Diváci: 300. TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Slopovský, Sekyra (88. F. Mareš), Šoural, S. Ryba (88. R. Holeček), Kutil (83. Pavlíček), Kočí (V. Holeček), Fremund, Štěpán, Skuhra. Trenér: Karel Mareš. TJ Sušice: Míček - Pivetz, Pechek, Kodýdek, Marek (72. Patrik Hubáček), Kysilka, Hájek (90. J. Kadlec), Králík (64. Gutwirt), Budil, Klíma, Míčka (90. Krůs). Trenér: Pavel Hrubec.

