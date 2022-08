Hrdinou utkání se stal mladý Luboš Král, jenž před sezonou do Sušice přišel z Horažďovic. Dvacetiletý střelec totiž k výhře přispěl vstřeleným hattrickem a třaskavý duel proměnil ve one-man show.

„I přes to, že jsme inkasovali první gól a kluci z Rokycan byli velmi dobře fyzicky připravení, dokázali jsme ještě v prvním půli výsledek otočit na 3:1. Myslím si, že to ukázalo sílu našeho týmu, kdy jsme se nevzdali a šli si za vítězstvím i při nepovedeném začátku,“ řekla mimo jiné hvězda TJ Sušice.

Mimochodem: kompletní rozhovor s Lubošem Králem připravujeme na náš web. Malinkou kaňkou na utkání je pouze vyloučení Štěpána Tučka, jenž coby hráč z lavičky inkasoval od sudího Pastyříka červenou kartu.

Z archivu: Fotbalisté TJ Sušice (modré dresy).Zdroj: Jindřich Schovanec

Důvod? Neuhlídaní vlastních emocí. „Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest – kritika rozhodčího v přerušené hře s hanlivým (urážlivým) výrazem. Hráč vběhl metr do hřiště a zařval: „Jdi do prdele!“ Uvedený výraz byl reakcí na nařízený přímý volný kop ve prospěch domácího družstva na polovině hrací plochy. Osobní trest byl udělen na pokyn asistenta rozhodčího,“ uvedl mladý arbitr Pastyřík do zápisu o utkání.

FC Rokycany B - TJ Sušice 2:4

Poločas: 1:3. Branky: 6. Titl, 66. Laubr – 23., 40. a 81. Král z penalty, 33. Podlipský. Rozhodčí: Pastyřík – Bogdan, Lapák. ŽK: 3:1 (35. J. Drábek, 54. Pliml, 90. M. Nový – 30. Kysilka). ČK: 0:1 (21. Tuček – z lavičky). Diváci: 70. FC Rokycany B: Wohlmuth – Chmelíř, M. Nový (46. Laubr), M. Drábek, Pliml, J. Drábek (66. Lev), Pergl (81. Bouda), Holek, Pražský (77. Kužma), Ryba (46. Čeliš), Titl. Trenér: Zbyněk Drozda. TJ Sušice: Mařík – Kysilka, Vystrčil (81. Patrik Hubáček), Kodýdek, Marek, Klíma, Král (88. Krůs), Králík, Štěch, Podlipský (66. Budil), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec.

