/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Naposledy hráli 19. března, další dva zápasy jim pak byly kvůli nezpůsobilým terénům odloženy. Téměř po třech týdnech se ale fotbalisté FK Okula Nýrsko vrhli znovu do boje. V sobotu dopoledne v rámci 21. kola zamířili svěřenci trenéra Karla Kalivody do Tachova, kde je čekal náročný souboj s neohroženým lídrem krajského přeboru.

Tachovští do zápasu vlétli jako uragán a už po čtrnácti minutách vedli 2:0. Okula se ovšem nevzdala a na konci prvního poločasu zásluhou nejlepšího střelce týmu Imricha Vargy snížila. V 57. minutě ale podruhé v zápase neuhlídala kanonýra a kapitána domácích Lukáše Hudce, který vstřelil uklidňující třetí branku. Přestože se hosté z Nýrska prezentovali solidním a velmi snaživým výkonem a měli také šance, na zvrat nedosáhli a nakonec prohráli 1:3.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, takže jsem si myslel, že to bude celkem vyrovnané utkání, ale bohužel jsme se dopustili hrubých chyb vzadu. Zejména druhá branka domácích mě mrzí, protože byla ze standardní situace po nepohlídaném náběhu," štvalo dvaapadesátiletého trenéra Karla Kalivodu.

„Pak se nám ale podařilo do poločasu zkorigovat výsledek, což byla vzpruha pro celou kabinu. V prvním poločase jsme chtěli hrát s Tachovem otevřenou partii, ve druhé půli jsme to udělali opačně, změnili to. Čekali jsme na soupeře a spoléhali na brejky, které skutečně přišly. Nebylo to špatné, ale svoje šance jsme bohužel neproměnili," narážel trenér fotbalistů Nýrska na dvě nastřelené brankové konstrukce, které domácí tým v závěru zachránily od pohromy.

„Je to škoda, zápas jsme si nakonec nechali utéct nedůslednou obranou a třetím gólem Tachova. Domácí zaslouženě vyhráli, ale kdybychom proměnili příležitosti, které jsme si vypracovali, mohli jsme domácí víc potrápit," procedil zklamaně Karel Kalivoda, jehož tým vůbec poprvé v letošním roce hrál fotbal na travnatém hřišti. „Ani u nás jsme na hlavním hřišti netrénovali, zatím jen samé umělky," poznamenal na obranu svého mančaftu.

V neděli má jeho tým den volna a už v pondělí Nýrsko hraje další zápas. Od 16.30 hodin přivítá na domácím hřišti v dohrávce 19. kola plzeňský Rapid.

Kompletní audiorozhovor s trenérem FK Okula Nýrsko Karlem Kalivodou po sobotním zápase v Tachově si můžete poslechnout ZDE.

„S Rapidem jsme hráli v přípravě, bylo to vyrovnané utkání. Teď jsme prohráli a uvidíme, jak nás neúspěch v Tachově poznamená. Doufám, že ne," přeje si trenér Nýrska. „Věřím, že to kluci fyzicky zvládnou, i když teď máme trošku problémy s kádrem, z něhož nám chybí pár hráčů. Ale budeme se snažit doma uspět. Lidem u nás chceme dokázat, že jsme přes zimu nelenili," doplnil Kalivoda.

21. kolo KPM: FK Tachov - FK Okula Nýrsko 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 9. a 57. Hudec, 14. Braun - 45. Varga. Rozhodčí: Fillinger - Šimek, Sirový. ŽK: 2:1 (59. Sláma, 62. Hudec - 60. Varga). Diváci: 100. Sestava FK Tachov: Langr - Bulaiev, Alexa (84. Sloup), Habart, Kořínek, Hudec, Nieves (46. Mráz), Šroub, Sláma, Braun, Šuranský. Trenér: Jaroslav Pták. Sestava FK Okula Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Pavlík, Výtisk (81. Bořánek), Mašek, Varga, Vávra, K. Kalivoda ml., Čanecký, Štěpán Švec (61. Šimon Švec), Brož. Trenér: Karel Kalivoda starší.

