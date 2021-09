A to i díky víkendové výhře na půdě SK Bolešiny, kde domácí tým porazili 4:2. Přitom před zápasem panovali v táboře Měcholup obavy. „Do Bolešin jsme jeli a vlastně vůbec nevěděli, jaká bude sestava, protože jsme měli hodně zraněných a někteří kluci byli ještě na dovolené. Ale nakonec to trenéři poskládali dobře,“ ulevil si kapitán TJ Měcholupy Karel Veselka.

Fotbalistům TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v modrých dresech) se začátek nového ročníku krajské I. B třídy povedl.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Měcholupy se do svého soka zakously a po 18. minutách vedly 3:1. „Řekli jsme si, že chceme hrát opatrně a nedostat brzy branku. A naopak jsme chtěli hrát rychle směrem dopředu a hodně střílet. A to se nám povedlo. I s trochou pomoci gólmana Bolešin jsme vedli 2:0. To si myslím, že nakonec rozhodlo,“ tvrdil fotbalista vítězů.

Se vstupem do soutěže je Veselka navýsost spokojený. „Bodově jsme do soutěže vstoupili super, ale musíme být nohama pořád na zemi,“ připomněl Veselka fakt, že jsou odehrána pouze čtyři kola. „Pokud ale budeme na hřišti pořád stejně bojovat a makat, vůbec bych se nebál říct, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky,“ přeje si fotbalista Měcholup.

Fotbalistům TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v modrých dresech) se začátek nového ročníku krajské I. B třídy povedl.Zdroj: Deník/Milan Kilián

I přes výborný vstup se cíle týmu nemění. „My žádné cíle ani neměli a nemáme. Chceme si hlavně užívat vyšší soutěž a zahrát si dost kvalitních zápasů proti dobrým týmům,“ dodává.

SK Bolešiny – TJ Měcholupy 2:4 (1:3)

Branky: 10. Jiří Pitel, 20. Jakub Pitel – 2. a 18. Jandečka, 6. Bečka, 90. Bálek. Rozhodčí: Liškutín. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

SK Bolešiny: Martínek – Bauer, Kaiser (46. Zahálka), Matějka (63. Brtník), Farný, Jakub Pitel, Rückl, Šindelář (46. Vizinger), Kolář, Jiří Pitel, Šmolc. Trenér: Jiří Šmolc.

TJ Měcholupy: Kovařík – Valečka (83. D. Kanta), Zelenka, Čabrada, Kadlec, Duchek, Veselka (71. M. Kanta), Jandečka (71. Novotný), Červený, Bečka, Bálek. Trenér: Zdeněk Zadražil.