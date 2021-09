Hrdinou utkání se stal 28letý útočník Dominik Vašák, jenž soupeři ze severu Plzeňska nastřílel čtyři branky. Dvě z nich už v úvodních patnácti minutách.

„Měli jsme na sobě deku a za sebou pár nevydařených zápasů. Do utkání se Žihlí jsme tak šli s cílem ji ze sebe konečně shodit a vyhrát. Zápasy, které jsme zatím odehráli, nebyly z naší strany zase tak špatné, ale něco tomu chybělo. Máme slušný kádr a já věřím, že když budeme hrát jeden za druhého a budeme více klidní na míči, tak to půjde,“ řekl Deníku Dominik Vašák.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) deklasovali v 8. kole krajské I. A třídy žihelský Slavoj 7:2.Zdroj: archiv Deníku

A jakoby si tato slova vzali všichni fotbalisté někdejšího účastníka divize k srdci. „Dvakrát se mi na začátku podařilo utéct obraně a hned po patnácti minutách to bylo 2:0. Další gól padl po krásné akci spoluhráčů, kdy Krális (Jaromír Králík) dal krásný „rohlík“ na Klímiče (Tomáše Klímu), jenž si našel míč ve vzduchu a hlavou zvýšil už na 3:0,“ lebedil si kanonýr.

Ve 25. minutě už to bylo 4:0, když si rohový kop Králíka srazil do vlastní sítě žihelský obránce Brož. „To asi zápas definitivně rozhodlo. Kluci ze Žihle byli opařeni, protože k nám jeli dlouhou cestu a ve 25. minutě prohrávali už 0:4,“ tvrdí Dominik Vašák, hvězda nedělního souboje.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) deklasovali v 8. kole krajské I. A třídy žihelský Slavoj 7:2.Zdroj: archiv Deníku

Do konce poločasu už branka nepadla, takže do kabin oba týmy odcházely za stavu, který platil už v polovině úvodního poločasu. „Nicméně i Žihle měla v týmu pár šikovných kluků, což jsme si v kabině připomněli. Řekli jsme si, že dokud není konec, není hotovo. Navíc my jsme schopní všeho. I ztratit takhle dobře rozehraný zápas,“ culil se dobře naladěný útočník Sušice.

A byl to právě Vašák, který hned v první minutě po změně stran zkompletoval hattrick a zvýšil náskok Sušice už na 5:0. A když v 63. minutě přidal další branku kolega Pavel Vinický, na světě byl tenisový kanár.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) deklasovali v 8. kole krajské I. A třídy žihelský Slavoj 7:2.Zdroj: archiv Deníku

Ve zbytku zápasu už padly „jen“ tři góly. Svou čtvrtou a sedmou sušickou branku zápasu přidal Vašák, za hosty se pak prosadili Přibyl s Brožem. Sušice tak zvítězila vysoko 7:2, a to především díky střelecké potenci chomutovského rodáka, který svůj čtvrtý gól v zápase považuje za nejtěžší.

„Běžela 88. minuta a já toho už měl plný kecky. Krysa (Tomáš Marek) mi to házel z autu, já byl někde okolo šestnáctky a měl na zádech hráče (což mám rád), takže jsem se otočil a zpoza vápna vystřelil. Gólmánek soupeře neměl svůj den, takže to tam spadlo,“ radoval se střelec.

Dominik Vašák zároveň věří, že vysoká výhra proti Žihli pomůže týmu směrem k dalším zápasům. „Ano. Myslím si, že nám to může hodně pomoci. Když budeme hrát jako v neděli, tak to prostě půjde. Máme mladý a velmi agresivní mančaft (až na mě a Tomáš Marka – směje se), takže věřím, že týmy, které bychom měli porážet, zkrátka porážet budeme,“ má jasno.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) deklasovali v 8. kole krajské I. A třídy žihelský Slavoj 7:2.Zdroj: archiv Deníku

„Sušický fotbal, město i fanoušci by si zasloužili, aby se tady hrál krásný fotbal a časem třeba zase i v lepší soutěži,“ dodává útočník, jenž nezapomněl ani na skvělé sušické příznivce, kteří jeho a spoluhráče hnali dopředu po celou dobu zápasu. „I když je náš kotel maličkej, tak je hodně slyšet a my si této podpory moc vážíme. Díky,“ uzavřel s úsměvem.

TJ Sušice - Slavoj Žihle 7:2 (4:0)

Branky: 10., 15., 46. a 88. Vašák, 22. Klíma, 25. Brož vlastní, 63. Vinický – 83. Přibyl, 90. Brož. Rozhodčí: Jirsa. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Sestava TJ Sušice: Václ – Kysilka, Kodýdek, Pechek, Marek, Míčka (79. Vystrčil), Klíma, Krůs (63. Faraon), Králík, Vašák, Vinický (74. Kadlec). Trenér: Pavel Hrubec. Příští zápas TJ Sušice – neděle 16.30: FC Křimice – TJ Sušice.