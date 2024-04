Nejlepším hráčem 21. kola krajského přeboru se stal fotbalista FK Okula Nýrsko Tomáš Vágner, jenž byl hvězdou svého týmu při výhře na půdě Sokola Radnice. Tam jediný zástupce Klatovska mezi elitou Plzeňského kraje sice brzy prohrával, ale díky dvěma trefám již zmiňovaného šutéra slavil velice cenné tři body. Což nakonec rozhodlo i u čtenářů webu Deníku, kteří útočníkovi Okuly poslali nejvíce hlasů ze všech plejerů.

Fotbalista FK Okula Nýrsko Tomáš Vágner (úplně vlevo). | Foto: Deník/Martin Mangl

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, drželi jsme balon, vytvářeli si šance, ale ty jsme bohužel nedotáhli do konce. Soupeř nás naopak po standardní situaci potrestal. Do druhé půle jsme šli s tím, že nemůžeme dostat gól a chtěli jsme stav rychle srovnat. Snažili jsme se být trpěliví, a to se nám nakonec vyplatilo," pochvaloval si Tomáš Vágner, který však přiznal, že to byl zápas, jemuž by asi slušela remíza. Na druhou stranu si myslí, že tři body si jeho tým i zasloužil. „Podali jsme týmový výkon, nikdo nepolevil, všichni makali a věřili až do konce. Z tohoto pohledu jsme si tři body možná zasloužili," doplnil k zápasu.

Tomáš Vágner přitom utkání v Radnicích začal pouze na lavičce náhradníků. Trenér ho na trávník vypustil až po hodině hry. „Pokyny byly jasné: udržet balon na útočné polovině a dostat se do zakončení," prozradil, co mu říkal kouč Petr Výtisk chvíli před tím, než ho jako hladového vlčáka poslal do hry.

A byl to právě třiadvacetiletý forvard, jenž záhy vyrovnal. A to neuběhly ani dvě minuty. Šťastná ruka trenéra. „Bylo to dost rychlé, sám jsem to nečekal," culil se. „Byl tam dlouhý balon za obranu, který Trumpíňo (Martin Trumpeš) nevypustil, napadal brankáře, a ten mě špatným výkopem našel. I když to bylo z větší dálky, snažil jsem se trefit bránu, což se povedlo. Jsem za to rád," popsal Vágner svoji první trefu. Dlouho to pak vypadalo, že se na Rokycansku body budou dělit.

Jenomže pak se znovu připomněl nýrský snajpr, jenž v 90. minutě svým druhým zásahem v zápase rozhodl o třech bodech. „Vím, jak silný tým máme. Gól na 1:1 nás nakopl. Věřili jsme, že můžeme utkání vyhrát, byli jsme trpěliví, makali a nakonec se nám podařilo vstřelit vítězný gól," jásal usměvavý chlapík.

Sám svůj dvougólový počin považuje za odrazový můstek k lepším zítřkům. „Po mém příchodu z Prahy do Nýrska to bylo malinko složitější. Chvíli mi trvalo, než jsem se tady adaptoval. Ale díky trenérovi, spoluhráčům, lidem okolo a hlavně rodině, kterou tu na Šumavě mám, jsem tohle těžké období zvládl. A teď věřím, že mi to tam bude více padat a budu týmu více prospěšný," svěřil se Tomáš Vágner. Ten se mimochodem trefil také ve víkendovém utkání 22. kola doma proti vedoucí rezervě plzeňského Petřína, s níž se Nýrsko rozešlo smírně 3:3. Vágner do zápasu nastoupil znovu jako střídající hráč a opět udeřil v samotném závěru - v páté minutě nastavení dal výsledku konečnou podobu.

