/VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Koloveč o víkendu deklasovali na domácím hřišti Chodský Újezd vysoko 12:0 a čtyři kola před koncem letošního ročníku áčkové skupiny krajské I. B třídy slaví zcela zasloužený postup do druhé nejvyšší soutěže Plzeňského kraje (I. A třída).

Slavoj v posledních letech prožívá naprosto fantastické období. Vloni bez ztráty kytičky vyhrál II. třídu okresu Domažlice (okresní přebor) a téměř totožně si vedl (a ještě vlastně vede) i letos, když z dvaadvaceti zápasů jich hned dvacet vyhrál a bodově naprázdno pouze dvakrát.

„Vypadá to, že jsme letošní sezonu docela v klidu projeli, a ono to tak víceméně i bylo. Ale my máme kvalitní kádr, a když jsme vloni postupovali ze II. třídy, tak jsem věděl, že i v I. B třídě budeme hrát nahoře. V zimě pak ještě přišli Peter Grajciar s Davidem Soupírem, kteří tým zkvalitnili na těch správných místech,“ pochvaloval si v rozhovoru pro klubový facebook trenér Martin Steinbrücker.

„Soupeře jsme přestříleli, přehrávali, přejeli útočným fotbalem, který se musel líbit i divákům. Těm patří velké poděkování za to, že na nás chodili. Poděkovat musím také hráčům, kteří to celé odmakali a zasloužili si to,“ pokračoval v superlativech zkušený kouč Slavoje, jehož během celé sezony těšily nejen výkony předvedené přímo na hřišti, ale také tréninková morálka hráčů a jejich početná účast v týdnu na předzápasových jednotkách.

„Děkuji také všem lidem, kteří tady v Kolovči fotbal dělají, a tím nemyslím pouze fotbalisty, ale úplně všechny. V příští sezoně nás čeká vyšší soutěž, ale já věřím, že kluci do toho dají maximum a také v I. A třídě se budeme pohybovat v horní polovině tabulky,“ dodal šestačtyřicetiletý kormidelník.

Bilance Slavoje v posledních dvou sezonách (II. třída & I. B třída): 44 zápasů, 42 výher, 2 porážky, 257 vstřelených branek, 36 obdržených gólů, 126 získaných bodů. Zbývající zápasy Kolovče v letošní sezoně – neděle 21. května 16.00: Postřekov – Koloveč, 28. května 16.00: Koloveč – Kdyně, 3. června 10.15: Tlučná – Koloveč, 10. června 14.00: Koloveč – Mrákov.

