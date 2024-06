Tohle bylo velmi důležité. Od zisku titulu krajského přeborníka dělí fotbalisty vejprnické Slavie jediný bod. Poté, co svěřenci trenéra Lukáše Paula o víkendu zvládli atraktivní šlágr s béčkem plzeňského Petřína (2:1), si poradili i s domácím Sokolem Radnice, který v úterní dohrávce 28. kola nejvyšší krajské soutěže zdolali těsně 1:0. O jedinou branku utkání se už ve druhé minutě postaral z penalty Adam Heller.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (na snímku hráči z víkendového utkání proti béčku Petřína) jsou bod od zisku titulu mistra Plzeňského kraje. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Slávisté si díky dvanácté výhře v řadě udrželi dvě kola před koncem soutěže náskok šesti bodů před druhou rezervou SK Petřín, od prvenství a práva postupu do divize je tak dělí jediný bod. „Hned v sobotu po zápase s Petřínem jsem říkal, že nás v Radnicích čeká jeden z nejtěžších zápasů v sezoně, a byla to pravda. Je to blízko a chtě nechtě, víme o co hrajeme. Z toho pramenily nervozita a chyby, které normálně neděláme. A také se ukázalo, že nás zápas s Petřínem stál víc sil než jsme si mysleli a síly nám v Radnicích rychle ubývaly," připustil vejprnický trenér Lukáš Paul, že výhra se nerodila vůbec lehce.

„Ale byť nás Radnice ve druhé půli zmáčkly, tak jsme to vzadu zvládli a kromě jedné - možná gólové hlavičky - jsme jim víc nedovolili," pochvaloval si třiačtyřicetiletý lodivod. Jeho tým může potvrdit triumf v přeboru už v pátek, kdy v rámci 30. kola cestuje na hřiště Rapidu Plzeň, kde ho čeká další těžká šichta (začátek v 18 hodin). Radničtí fotbalisté, kterým se na jaře nedaří podle představ, čeká v neděli od 18 hodin opět domácí utkání, tentokrát proti Zruči.

TJ Sokol Radnice - SK Slavia Vejprnice 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 2. Heller z penalty. Rozhodčí: Cimický - Molek, Lapák. ŽK: 3:4 (45. J. Brož, 75. Fencl, 75. D. Krč - 38. Puhlovský, 72. Bayer, 84. Majerčík, 90. R. Křen). ČK: 1:0 (90+3. Esterka). Diváci: 150. Sestava TJ Sokol Radnice: Březina - Poláček, Spěváček (78. Štochl), L. Brož, J. Brož (73. Esterka), Fencl, D. Krč (78. Jícha), Vaščák, Huttr, M. Krč, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. Sestava SK Slavia Vejprnice: Turek - Kouřil, Rada, D. Csambal (70. Heindl), Křemenák (90. L. Csambal), Bayer, Dvořák (46. Majerčík), Kotva, Hejduk, Puhloivský, Heller (70. R. Křen). Trenér: Lukáš Paul.

