„Výkon v prvním poločase nebyl podle našich představ, vůbec. Sice jsme dokázali držet balon a vytvořili si i dvě veliké šance, ale ty jsme bohužel neproměnili. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dokázali otočit skóre z 0:1 na 2:1, ale v závěru jsme inkasovali po parádním přímáku domácího Pelnáře," sdělil Deníku trenér fotbalistů SK Slavia Vejprnice Lukáš Paul, za jehož tým se střelecky prosadili Adam Heller s Matějem Kouřilem, zimní posilou ze Lhoty.

FOTO: Okula zdolala jihočeský Osek. Jak zápas hodnotili trenéři obou týmů?

„Celkově ale nemůžeme být spokojení. První půlka se nám nepovedla a ve druhé půli jsme si vytvořili dost možností, ze kterých jsme ovšem vstřelili pouze dvě branky, a to je prostě málo," doplnil lodivod vejprnického mančaftu.

SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Spokojenost naopak zavládla v táboře Bolevce. Alespoň s výsledkem. „Před zápasem jsme měli strašné problémy se sestavou, bez omluvy nám nepřišlo asi sedm hráčů, takže jsme museli využít služeb některých mladších dorostenců. My jsme v prvním poločase poctivě bránili, zatímco soupeř držel míč a ujali jsme se vedení. Ve druhé půli nás Vejprnice zatlačily, dokázaly skóre otočit, ale my jsme v závěru vyrovnali. Byl to pro nás přínosný zápas, zaběhali jsme a uhráli solidní výsledek," komentoval pro Deník hrající trenér Bolevce Michal Bublík, jehož tým hraje další utkání (generálka na start jara v I. A třídě) v sobotu 25. února od 13.30 doma proti Lhotě. Vejprnice naopak už žádné další utkání nehrají. V rámci tréninku pouze změří síly se svým béčkem.

Neskutečné! Po první půli prohrávali o čtyři góly, ale nakonec slavili vítězství