„Bylo to pro nás povinné vítězství, povinný postup, ale pochválit musím také soupeře, který zejména v prvním poločase podal velmi dobrý výkon. Chrást měl i pár náznaků nebezpečných příležitostí, ale my jsme to v obraně zvládli a dařilo se nám i v koncovce," pochvaloval si jeden z trenérů fotbalistů SK Slavia Vejprnice Lukáš Paul, jehož tým v neděli hraje další utkání v rámci přípravy, a to na Bolevci (poslední tým krajské I. A třídy). Výkop je v deset hodin dopoledne.