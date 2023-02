1/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 2/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 3/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 4/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 5/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 6/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 7/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 8/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), archivní snímek. 9/50 Zdroj: David Koranda SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červeno-bílých dresech), SENCO po prvním poločase vedlo 2:0. „Zaslouženě, do žádné šance nás domácí nepustili," uznal kouč Slavie. „Po změně stran jsme se ovšem osmělili směrem do ofenzivy a dokázali vyrovnat na 2:2," potěšilo ho zmrtvýchvstání jeho svěřenců. Divizní Doubravka nakonec ale přece jen potvrdila roli favorita a v závěru vstřelila rozhodující branku, na kterou už bojující Vejprnice nedokázaly zareagovat. „Ale je to stále jen příprava. Myslím si, že můžeme být s výkonem, obzvlášť ve složení, ve kterém jsme proti Doubravce teď nastoupili, celkem spokojení," doplnil trenér Slavie Lukáš Paul k hodnocení pro Deník.

V příštím týdnu čekají Slavii hned dva zápasy. Ve čtvrtek od 17 hodin dohrávka 2. kola Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) proti Chrástu (UMT Vejprnice) a v neděli dopoledne (začátek je naplánován na desátou hodinu) přátelské utkání na Prokopávce proti Bolevci. Doubravky by měla v sobotu 18. února v 10.30 hodin vyzvat v domácím prostředí divizní Březovou, která v sobotu (dnes) přehrála v malém derby Mariánské Lázně 5:3.

