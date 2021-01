„Ale přeběhnout hřiště mi moc nechutná,“ přiznává v rozhovoru Deníku šestadvacetiletý borec, který by svému týmu z pozice podhrotového útočníka rád pomáhal větší produktivitou. „Jsem spíš sváteční střelec, a to bych chtěl určitě změnit,“ přeje si ryzí pravák, jemuž však není cizí ani práce se slabší levou nohou.

Jaké byly vaše první fotbalové krůčky, vzpomínáte si na ně po tolika letech? A kdo vás k nejpopulárnějšímu sportu světa vlastně přivedl?

Od malička jsem byl k fotbalu vedený dědou Stanislavem Steinerem, velikou legendou a zasloužilým členem klubu, který má můj velký respekt za práci v našem oddíle. A také bratrem Tomášem, se kterým jsem od prvních krůčků kopal do balonu každý den. Samozřejmě, že také rodiče mi byli vždycky velikou oporou. A za to jsem jim moc vděčný.

Zdroj: Deník

Hrál jste někdy ještě za jiný klub, anebo jste celý život věrným Optikům, jak se fotbalovému Nýrsku přezdívá?

V žákovských kategoriích jsem hrál za Klatovy, kde se mi ale vinou zdravotních problémů moc nedařilo. I tak na to ale moc rád vzpomínám, protože do dneška jsem v kontaktu s několika bývalými spoluhráči. Nic se ale nemění na tom, že Okula je mou srdeční záležitostí.

Na který okamžik ze své fotbalové kariéry vzpomínáte ze všeho nejraději?

Co se týče mých začátků, tak to byla jednoznačně účast na republikovém finále starších přípravek, kde jsme si to „rozdali“ s týmy, jako je třeba Sparta Praha. Velmi si vážím také postupu s áčkem do krajského přeboru.

V Nýrsku nastupujete se starším bratrem Tomášem, který na levé paži nosí kapitánskou pásku. Jak si spolu rozumíte nejen po fotbalové, ale i lidské stránce?

S bráchou to máme v zápalu boje hodně na nože. Když si myslí, že má pravdu, tak já si to své rád obhajuji. Už jen kvůli tomu, že ho to rozčiluje (smích). Vždycky ale k němu budu vzhlížet jako na svůj velký vzor.

Tomáš mi poměrně nedávno říkal, že na trénincích se trenér Karel Kalivoda snaží, abyste nehráli spolu v jednom týmu, protože se vždycky dohadujete a špičkujete. O čem třeba? Můžete být konkrétnější?

Na to jsem tak trochu odpověděl už v předchozí otázce. On si myslí, že má vždycky pravdu a já mu jí rád vyvracím svým pohledem na situaci. Navíc ho rád porážím a ještě radši vidím, jak těžce každou porážku nese!

Mistr lenosti s neskutečně dobrou technikou. Bohužel jeho kondice ho zatím nepustila výše, než jen do krajského přeboru. Přesně tohle o vás prohlásil bratr Tomáš v rámci seriálu Spoluhráči očima kapitána. Souhlasíte s jeho tvrzením?

Jeden na jednoho a v souboji o balon problémy určitě nemám, ale přeběhnout hřiště? To mi moc nechutná. To asi mluví za vše (smích).

Zdroj: Aneta Kalivodová

Kdo je lepším fotbalistou? Vy nebo váš starší bratr?

Jednoznačně brácha, protože fotbalu dává o trochu víc než já. Ale také má určitě své mouchy (úsměv).

Tomáš se mimochodem netají tím, že fandí Spartě a věhlasné Barceloně. Jak to máte vy s oblíbenými týmy? Komu fandíte v tuzemsku, ale i celosvětovém měřítku?

Zrovna v tomhle jsme za jedno. Sparta a Barcelona, to jsou srdcovky!

A co oblíbený hráč? Máte nějaký vzor či ikonu?

Líbí se mi Lionel Messi, ale nejsem zarputilým a ocením i ostatní výborné hráče.

Lionel Messi patří mezi nejlepší hráče fotbalové historie, který ve své kariéře vstřelil stovky gólů. Životní sezonu měl v roce 2012, kdy se podílel na 104 brankách týmu (Barcelona a Argentina). V zápase Ligy mistrů proti Leverkusenu vstřelil sám pět gólů. Vzpomenete si, kolik branek jste dal nejvíce v jednom zápase?

V dorosteneckých kategoriích mi to střílelo nejvíce, ale zápisky jsem si nikdy nevedl. V mužích jsem v posledních letech spíše sváteční střelec. To bych chtěl určitě změnit…

Zdroj: Aneta Kalivodová

Jaké další sporty rád provozujete a jak se nejlépe odreagujete od fotbalu?

Myslím si, že mi není cizí žádný kontaktní sport, a pak také tenis, ve kterém jsem bráchu porazil. Nesl to těžce. A odreagování? Na to mám PlayStation. U toho se vyvztekám raz dva (úsměv).

Co rád děláte ve svém volném čase? Mimo sport…

Manželka ráda cestuje po krásách přírody a my se s dcerou „rádi“ zúčastňujeme výšlapů.

Zpátky k fotbalu. Prozradíte čtenářům našeho Deníku, jaká je v Nýrsku parta?

Výborná, protože jsou tu borci se smyslem pro humor. Navíc umíme táhnout za jeden provaz. A to je základ dobrého kolektivu.

Aktuálně jsou amatérské soutěže kvůli pandemii pozastaveny a restart sezony je ve hvězdách. Myslíte si, že se fotbalový ročník dohraje?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět, jelikož o tom rozhodují jiní. Já bych však upřednostnil co nejrychlejší restart. Naše postavení v tabulce se mi nelíbí a chci víc. Myslím si, že patříme do vyšších pater tabulky.

Chybí vám fotbal?

Nejen fotbal, ale i pozápasové posezení u piva, které potom chutná o něco lépe.