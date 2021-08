Díky proměněné penaltě po faulu na pronikajícího štírka Trumpeše ve 33. minutě vedli. Do toho musel na konci poločasu holýšovský Trhlík předčasně do sprch. Ideální scénář a vymetená cestička ke třem bodům. Ale… nýrští fotbalisté přesilovku nevyužili, naopak.

Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrých dresech) vyhrálo v Holýšově až na penalty.Zdroj: archiv Deníku

V 85. minutě inkasovali a zvítězili až v penaltách. Ztratili tak bod. Zbytečně. „Zápas jsme vzhledem k tomu, co chceme hrát, vůbec nezvládli. Začátek byl špatný, moc špatný. Nebýt Jarolíma v bráně, mohlo to být v desáté minutě 3:0 pro domácí,“ zlobil se kapitán týmu Tomáš György. „Byli jsme všude pozdě, daleko od hráčů, bylo to bez důrazu,“ pokračoval kriticky.

Nýrsko úvodní tlak Holýšova ale se štěstím přežilo a následně se také zapojilo do hry. „Až pak jsme se zvedli a do poločasu byli určitě lepší. Oni sice měli nějaké náznaky z brejků nebo nakopnutých balonů, ale my drželi střed hřiště, a také se dostávali do šancí,“ popisoval György další průběh zápasu.

A byl to právě on, kdo po půl hodině hry proměnil nařízenou penaltu. „Ta nás uklidnila. Do toho pak ta červená karta, vypadalo to s námi dobře,“ říkal.

Jenže místo toho, aby Nýrsko ve druhé půli oslabenému soupeři zatlouklo smrtící hřebík do rakve, stal se pravý opak. Holýšov pět minut před koncem vyrovnal. „Druhá půle byla od samotného začátku špatná. Pořád jsme se někam hnali a úplně nesmyslně nechávali otevřená zadní vrátka,“ litoval záložník Optiků. „Sice jsme měli také nějaké šance, ale koncovka byla žalostná. Takže to, o co jsme si koledovali, přišlo. Soupeř v závěru srovnal,“ hlesl.

I přes nepříliš přesvědčivý výkon si ale Nýrsko odvezlo dva body a po třech zápasech je se ziskem sedmi bodů třetí. „Před sezonou bych sedm bodů ze tří zápasů asi bral, ale spokojený nejsem,“ zůstal kritický kapitán Okuly.

Sám si dělá vrásky i nad střeleckou formou týmu. Okula dala ve třech kolech jen tři branky, z toho dvě z penalty. Na druhou stranu: jen dvakrát inkasovala. „Nevím, co se to teď děje. Vždycky jsme dávali plno gólů. Možná to je nepohodou v útoku a asi potřebujeme, aby nám to tam párkrát spadlo,“ tvrdí fotbalista.

„A to, že dostáváme málo branek? To díky skvělé formě Františka Jarolíma v brance,“ chválí György. „Ten nám bez nadsázky dva ze tří zápasů vychytal,“ připustil špílmachr Okuly.

Vylepšit herní obraz budou chtít svěřenci trenéra Karla Kalivody už ve středu doma proti Tlumačovu, jenž je zatím v soutěži stoprocentní. „Čekám houževnatého a tvrdého soupeře. My musíme hrát rychle, po zemi a využívat šance, které si vytvoříme,“ burcuje Tomáš György s tím, že v domácím prostředí se zkrátka musí vyhrávat.