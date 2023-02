„Soupeř měl možná malinko více šancí, ale nás podrželi oba gólmani - Martin Toul i František Jarolím. Z celkového hlediska to byl ale podle mě remízový zápas," říkal po zápase hlavní kouč Okuly Nýrsko Karel Kalivoda. Ten byl rád, že se do hry po delší době dostali stoper Antonovics a Ivo György. „A v závěru jsme opět dali šanci mladíkům, kdy bylo na hřišti hned pět dorostenců," poznamenal.

Nýrsko v Přešticích díky penaltě vedlo, ale v závěru ze stejné standardní situaci inkasovalo a přišlo o těsnou výhru. „Ale i tak jsem spokojený. Hlavně s prací v defenzivě. Na útočné fázi ještě musíme zapracovat," uvědomuje si kouč.

Zimní příprava: SK Petřín Plzeň B - FK Okula Nýrsko 1:1.Zdroj: FK Okula Nýrsko

Vzájemný zápas po jeho konci okomentoval i trenér plzeňského celku Radek Vodrážka. „Do 60. minuty to byl podle mého názoru naprosto vyrovnaný zápas. Nýrsko hrálo velmi dobře, musím ho pochválit. My jsme opět nepředvedli to, čím bychom se chtěli prezentovat. V závěru jsme ale přece jen soupeře zatlačili, vytvořili si tlak a v posledních minutách z penalty vyrovnali," popisoval průběh souboje trenér Vodrážka, který byl celkově zklamaný z množství brankových příležitostí, které si jeho družina proti srdnatě bojující Okule vytvořila.

„Myslel jsem si, že si vytvoříme více gólovek, ale nebylo tomu tak. Do té 60. minuty měl možná více šancí soupeř. Zabrali jsme až v posledních 30 minutách," doplnil kouč Petřína. Fotbalisté Nýrska sehrají první utkání jarní fáze krajského přeboru už v sobotu od 14.00 hodin na umělé trávě Baníku Stříbro. Podzimní vzájemný zápas skončil plichtou 2:2.

