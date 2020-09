„První půle byla z naší strany naprosto úžasná. Hrál jsem na stoperu a přiznám se, že chvílemi jsem se kochal, co kluci v ofenzivní fázi předvádějí,“ žasl hlavní trenér mochtínského týmu.

Bojovnost, nasazení, v dobrém smyslu poblázněnost. To Dolejšovi ve výkonu domácího týmu chybělo. „Čekal jsem, že takhle bude soupeř hrát. Ale v první půli to ve hře domácích nebylo a my na hřišti opravdu dominovali,“ upozornila 37letá ikona Mochtína.

Ve druhém dějství už tempo hry opadlo a domácí alespoň skóre korigovali. I tak ale ze hřiště odcházeli se sklopenou hlavou a potupnou porážkou 2:6.

„Nechci říct, že se ve druhé pětačtyřicetiminutovce zápas už jen dohrával, ale od nás už to nebylo takové jako v prvním poločase. Musím také přiznat, že Luby se výrazně zlepšily. Bojovaly a hrály tvrdě, což jsem od nich očekával už v prvním poločase,“ pokračoval Dolejš.

Na každý pád, Mochtín v novém ročníku zvítězil i ve druhém utkání a se ziskem šesti bodů zůstává společně s Hrádkem, rezervou Petřína, Radnicemi a Kralovicemi stoprocentní. „Je to úžasný start do sezony. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále,“ přeje si kouč.

Už v příštím kole čeká jeho tým další těžká zkouška. Mochtín totiž v neděli na domácí půdě hostí Bělou nad Radbuzou, která ve druhém kole přehrála Kaznějov 5:3. A to především díky potentnímu útočníkovi Pavlu Jarinovi, který vstřelil všechny góly chodského výběru.

„Určitě jsem jeho výkon zaznamenal, ale pokud budeme hrát svou hru a soustředit se především na svůj výkon, na nikoho se speciálně zaměřovat nemusíme. Jasně, čeká nás těžký soupeř, ale hrajeme doma a chceme vyhrát,“ uzavírá Dolejš.