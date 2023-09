Fotbalisté FK Horažďovice potvrdili skvělý vstup do nové sezony I. B třídy Plzeňského kraje, když ve víkendovém utkání 3. kola béčkové skupiny zdolali na domácím hřišti houževnatý Starý Plzenec těsně 2:1 a zůstávají jediným týmem v soutěži, který doposud neztratil ani jeden bod.

FK Horažďovice (žlutí), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Potkali jsme sice nováčka soutěže, ale Starý Plzenec má zkušený tým, který v předchozích dvou zápasech posbíral čtyři ze šesti možných bodů, čímž bylo jasné, že se nebude jednat o nic lehkého,“ poznamenal na úvod obsáhlého hodnocení pro klubový instagram trenér Horažďovic Michal Šedivý.

A měl pravdu. Jeho tým sice už po dvaatřiceti minutách hry vedl o dvě branky, ale Starý Plzenec se na konci prvního poločasu dostal díky trefě Brejchy zpátky do hry. „Do utkání jsme vstoupili aktivně, nicméně se nám nepovedlo dostat se brzy do vedení, takže se hra následně vyrovnala. Držení míče bylo vyrovnané, ale zatímco my hrozili z rychlých brejků, soupeř se do šancí příliš nedostával,“ popisoval hrající lodivod Šedivý úvodních dvacet minut střetnutí.

Za větší aktivitu směrem dopředu bylo jeho mužstvo odměněné vedoucím gólem kapitána Jana Bočka, na který navázal ve 32. minutě Mlnařík, jenž proměnil nařízenou penaltu. „Bohužel jsme si nechali vsítit branku do šatny, a tím dostali soupeře zbytečně do hry,“ lamentoval trenér Horažďovických.

„Ve druhém poločase jsme byli místy lepším týmem, místy byla hra zase vyrovnaná. My jsme mohli nejednou svoje vedení navýšit, ale nutno přiznat, že i soupeř měl jednu obrovskou šanci, takže jsme byli nakonec rádi, že jsme vítězství uhájili,“ ulevil si trenér. „Toto utkání bylo z naší strany herně zatím nejslabší, ale soupeř byl zdatný a síla mužstva se pozná právě v těchto náročnějších chvílích,“ doplnil Michal Šedivý, trenér vedoucího týmu tabulky.

FK Horažďovice – SK Starý Plzenec 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 21. Jan Boček, 32. Mlnařík z penalty – 45. P. Brejcha. Rozhodčí: Pressl – Kaiser, Cupl. ŽK: 2:3 (47. Šabek, 88. Šašek – 14. Košťál, 42. Menšík, 44. P. Brejcha). Diváci: 120. Sestava FK Horažďovice: Forman (64. Petržílka) – Jan Boček, Jůda, Klečka (46. Kodýdek), Mlnařík (80. Pivnička), Rojt, Šašek, Urban (51. Marc), Jakub Boček, Faltys, Šabek. Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík. Sestava SK Starý Plzenec: J. Parlásek – P. Brejcha, Menšík (79. Houdek), Brejcha, Kašperák, Pata, Košťál, Pícka, Vlček, T. Brejcha (74. Děkanovský), Seman. Trenér: Ondřej Havlíček.

