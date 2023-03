„Jiná možnost nebyla, na trávě to nešlo, tak jsme museli na umělku a jindy nebyl volný termín. Na umělku chodíme trénovat celou zimní přípravu, takže zase až tak nezvyklé to nebylo,“ vysvětloval kapitán plzeňského SK Smíchov a autor jediné branky svého celku Jakub Černý.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Hrálo se u 33. základní školy v Plzni na stadionku, který nese jméno legendárního mládežnického trenéra Josefa Žaloudka. Smíchov tam podlehl Chlumčanům 1:3. „Ale to, že jsme prohráli nebylo ani světly, ani umělkou,“ pousmál se trpce Jakub Černý. „Byli jsme málo efektivní v zakončení a dělali jsme zbytečné chyby, které soupeř potrestal,“ viděl kapitán příčiny porážky.

I. A TŘÍDA: Kralovice zaváhaly, fotbalisté Chlumčan zdolali Smíchov a jsou třetí

Ani další celek, který byl v zápise uvedený jako domácí, na umělé trávě neuspěl. Tentokrát se hrálo v Horní Bříze, kde Kralovice podlehly Křimicím 1:2 a musely přepustit první příčku Sušici, která porazila doma béčko Rokycan 3:0.

Zato noví trenéři soupeře, Ondřej Zapoměl a Roman Vonášek, oba bývalí hráči s prvoligovou minulostí, si odbyli vítěznou premiéru na lavičce FC Křimice.

Přestože to ani jednomu z „domácích“ celků body nepřineslo, bylo utkání za umělého osvětlení nevšedním zážitkem. „Pod světly to bylo něco jiného, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv předvedenou hru nebo na výsledek,“ popisoval Jaroslav Bodurka, vedoucí družstva Sokola Kralovice.

Poměrně nedávno hrály pod umělým osvětlením na UMT Klatovy také Měcholupy, které v rámci 3. kola Poháru PKFS přivítaly Holýšov (3:2).



TJ Měcholupy vs. Holýšov - utkání 3. kola krajského poháru se hrálo večer pod umělým osvětlením.Zdroj: Jindřich Schovanec



„Mám zkušenost ze zápasů pod umělým osvětlením, když jsem byl kdysi ve druhé lize. Tam bylo osvětlení schválené pro ligu, a to bylo světlo snad lepší než ve dne. Tady (v Klatovech) je to světlo slabší a v některých úsecích hřiště to není úplně ideální, ale když se člověk zabere do hry, tak to úplně nevnímá. Jen v některých částech, když balon letí ve vzduchu a podíváte se přímo do reflektoru, tak se vám míč na chvilku ztratí," sdělil Deníku hrající trenér lídra I. B třídy (skupina B) z Měcholup Pavel Javorský.

Hodnocení? Nic jsem neviděl, posteskl si kouč Nepomuku

Pod umělým osvětlením se o víkendu hrálo i v krajském přeboru. Umělka divizního SK SENCO hostila utkání mezi "domácím" Slavojem Mýto a Nepomukem. Z vítězství 2:0 se nakonec radoval ex-divizní celek z Rokycanska.

OHLASY Z PŘEBORU: Tlumačov vstal z mrtvých a remizoval, Holýšov padl ve Zruči

Trenér Nepomuku Josef Viktora porážku na záře reflektorů nesváděl, přesto si neodpustil malinkatý rýpanec. „Utkání moc nemůžu hodnotit, protože jsem nic neviděl," procedil. Zkušený kouč chápe, že vzhledem k (ne)připravenosti povrchů na přírodních hřištích nebyla jiná možnost, nerozumí ale jiné věci. „To, že začínáme jaro takhle brzy, to mi hlava nebere. V jiných krajích se začíná později, vždyť ani moc lidí nepřišlo, deset našich fanoušků, deset příznivců Mýta."

Zápas pod umělým osvětlením se naopak povedl Černicím, které v neděli večer porazily na UMT divizního SK Petřín soupeře z Rapidu Plzeň 3:1.

Na každý pád: ve druhém jarním kole se v nastoleném trendu pokračovat nebude, všechna utkání I. A třídy už jsou naplánována za denního světla, většinou dokonce i na přírodní trávě. Pokud tedy počasí program nezhatí.

V krajském přeboru je jedno utkání mezi Nýrskem a Černicemi naplánováno na nedělních (12. března) 17 hodin. Dějištěm utkání bude umělka v Domažlicích a je jisté, že minimálně ve druhém poločase bude gólmanům při vysokých balonech svítit do očí. Nikoliv slunce, ale několik jednotek luxů.

Bolevec přetlačil v derby Košutku. Jsme šťastní, zářil hrající trenér Bublík