Zimní příprava: ROBSTAV Přeštice (žlutí) vs. Viktoria Plzeň B 7:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Byl to takový zvláštní zápas, kdy ve středu hřiště to byl boj, ale jakmile někdo udělal chybu u své branky, ten druhý ji potrestal. Vítězství si samozřejmě moc vážíme. Ukázalo se, že máme kvalitní a široký kádr,“ řekl trenér Přeštic Stanislav Purkart s tím, že největší rozdíl mezi oběma týmy byl ve finální fázi. „Tam se oproti mladíkům Viktorky ukázaly naše větší zkušenosti,“ tvrdil.

Viktoriáni rozhodli gólem v první minutě, trefil se Sýkora

Radost mu udělal celý tým, především pak ale útočník Marek Vohrna, jenž na podzim sice do hry často přicházel až jako střídající hráč, ale proti béčku Viktorie se prosadil hned dvakrát.

„Začal určitě dobře, dal dvě branky. Ale už ve druhé polovině podzimu ukázal, že je to kvalitní fotbalista, který umí být vpředu nebezpečný. Jsem za něj moc rád a pro nás jako tým je to jedině dobře,“ dodal přeštický lodivod.

Na druhé straně barikády naopak zavládlo rozčarování. „Náš výkon se mi nelíbil. Z třinácti hráčů do pole, kteří nastoupili, snesli přísnější měřítko jen dva, možná tři kluci,“ nebral si servítky trenér Plzeňanů Josef Parlásek.

„Přeštice mají kvalitní mužstvo a někteří jejich hráči prošli ligou, ale to nás neomlouvá. Pořád se odvoláváme na to, že máme mladý nezkušený tým, ale je třeba, aby se z toho hráči poučili a udělali maximum pro to, aby to zlepšili. Přeštice nás zkrátka vyškolily,“ hlesl.

