Definitivní uklidnění do řad lídra soutěže pak přinesl střelecký uragán Václava Kaase, který v rozmezí 67. a 90. minuty zaznamenal hattrick a stal se hlavním hrdinou při vítězství Měcholup 5:0. „Pokladníkovi tyhle věci neunikají, takže to v klubové kase za hattrick určitě zacinká,“ usmál se 24letý fotbalista Měcholup. A už si rovnou chystá pár měděných kováků i za několik málo slov do médií. „Za rozhovor do novin jde taky něco do kasy, takže díky,“ krčí smířlivě rameny.

1/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 2/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 3/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 4/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 5/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 6/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 7/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 8/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 9/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 10/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 11/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 12/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 13/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 14/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 15/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 16/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 17/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 18/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 19/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 20/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 21/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 22/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 23/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 24/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 25/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 26/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 27/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 28/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 29/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 30/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 31/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 32/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 33/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 34/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 35/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 36/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 37/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 38/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 39/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 40/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 41/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 42/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 43/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0. 44/44 Zdroj: Jindřich Schovanec I. B třída, skupina B: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Sokol Pačejov 5:0.

Přestože Měcholupy zápas zvládly, stoprocentní spokojenost ale nepanuje. „Z pohledu výsledku hodnotím utkání jako zvládnuté. Herně se nám ale nedařilo. Musíme odstranit zbytečné chyby a být více klidní na balonu,“ má jasno Kaas a příčinu neurovnaného herního přednesu nehledá ani na umělé trávě v Klatovech, která rozměrově nepatří mezi největší, a která spíš imponuje týmům, které chybějící fotbalovou kvalitu nahrazují bojovností a sílou.

Václav Kaas ve skluzu.Zdroj: Jindřich Schovanec

„V umělce bych chybu určitě nehledal. Měli jsme tady pár zápasů i předtím, povrch známe, takže to měla být spíš naše výhoda. Soupeře jsme měli na rovném a rychlém povrchu trápit kombinačně s míčem na noze,“ přemítá.

FOTO: První mistrák? Za jedna. Měcholupy na úvod jara smetly Pačejov

V zimě do týmu přišel nový hrající trenér Pavel Javorský a jeho přítomnost si Kaas nemůže vynachválit. „Pavel je pro nás obrovskou posilou. Jeho zkušenosti mluví za něj. Dokáže je přenášet na nás, ke každému přistupuje individuálně a jednoduše je vidět, že ho fotbal baví. No, a když vkročí na plac, je vidět, jakou kvalitu do hry přináší. Je to pro nás zase krok dopředu. Teď už jen dodržovat to, co máme a věřím, že se nám bude dařit,“ přeje si Václav Kaas, který už vstřelený hattrick do sítě Pačejova hází za hlavu a myšlenkami cestuje k následujícímu utkání, které Měcholupy hrají o víkendu opět na umělce v Klatovech.

Tentokrát jako hosté, soupeřem bude rezerva divizního SK Klatovy 1898. „V Klatovech to bude těžký zápas. Rezervu určitě doplní kluci z áčka a budou nám chtít sebrat na domácí půdě body. Na druhou stranu: myslím si, že to bude hlavně o nás. Pokud budeme plnit úkoly a hrát v klidu na balonu, bez chyb v jednoduchých přihrávkách, a s chutí, tak věřím, že uspějeme. Chceme vyhrát každý zápas, takže náš cíl je jasný,“ dodává letos již osmigólový frajer.

Fotbalista Holík: Terén? Pro oba týmy byl stejný, na něj se nemůžeme vymlouvat