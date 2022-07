Klatovy do zápasu nastoupily v okleštěné sestavě. K dispozici nebyl zkušený útočník Antonín Presl, jehož trápí problémy se zády. Nehrál ani Jakub Brabec či stoper Jindřich Sojka. Mladí viktoriáni se ve městě pod Černou věží prezentovali nebojácnou hrou, ale o svém vítězství definitivně rozhodli až po změně stran, kdy domácímu mužstvu nasázeli tři branky.

V úterý klatovští fotbalisté padli s Domažlicemi 0:5, v sobotu nestačili ani na FC Viktoria Plzeň U19.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Podle mého názoru nás soupeř vyučil v tom, jak se má fotbal v dnešní době hrát. Chodil do rizika v rozehrávce od brankáře, každý hráč měl své místo a věděl kdy, co a v jaký moment má dělat. Pro mě osobně to byla velká škola v systému hry,“ uvedl po zápase zkušený klatovský fotbalista Martin Janda.

„My naopak podali ospalý výkon. Vůbec jsme nedokázali reagovat na hru soupeře. Myslím si, že si v to v pondělí na tréninku rozebereme a asi to nebude nejpříjemnější hodnocení zápasu,“ má jasno mazák Klatov.

Letní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice (modří) 0:5.Zdroj: Jindřich Schovanec

Šanci na reparát má třetí tým loňského ročníku divizní skupiny A v sobotu na hřišti Kralovic, kde jej čeká generálka na novou sezonu v rámci předkola MOL Cupu. „Čeká nás těžké utkání s natěšeným soupeřem, který bude mít v zádech velkou diváckou podporu,“ tvrdí fotbalista Martin Janda.

Utkání na půdě účastníka krajské I. A třídy začíná v sobotu 30. července v pět odpoledne. Kdo se bude radovat z postupu a zahraje v prvním kole poháru s druholigovou Příbramí? Jasno by mělo být po sedmé hodině večerní.

