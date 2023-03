Nedělní utkání s Černicemi nakonec skončilo remízou 3:3. Jak zápas hodnotíte a získaný bod berete jako zisk, nebo spíš ztrátu? I vzhledem k tomu, že jste do zápasu nastoupili bez několika tradičních opor, ale zase jste vedli v průběhu druhého poločasu již o dvě branky…

Jak už říkal náš trenér (Karel Kalivoda - pozn. autora), kdyby nám někdo před zápasem řekl, že uhrajeme bod, byli bychom spokojení, ale s ohledem na průběh utkání si trošku trháme vlasy, že jsme si náskok nepohlídali. Ale kluky, kteří chyběli, obstojně nahradili mladíci z dorostu. Zejména dvojice Vašků – Kovařík a Bořánek. Venda (Kovařík) odehrál slušný zápas na pozici stopera a druhý Vašek díky své neskutečné fyzičce svými nápady trápil obranu hostů. Určitě musím mladé hráče za výkon pochválit.

Fotbalista Martin Bastl (uprostřed).Zdroj: Aneta Kalivodová

Když jste na začátku druhého poločasu zvyšoval svým druhým gólem v zápase na 3:1, věřil jste, že už utkání dotáhnete ke třem bodům? Co se pak stalo, že soupeř dokázal srovnat?

Myslím si, že kdyby naše třetí branka přišla tak o deset minut déle, už bychom si to pohlídali. Ale jelikož jsme ji dali přibližně v 50. minutě, hosté měli spoustu času na to s tím něco udělat. Pak měli více ze hry, byli při chuti. My náskok samozřejmě chtěli ubránit, ale bohužel jsme si nepohlídali dvě standardní situace, které měly Černice opravdu dobře nacvičené a potrestaly náš nedůraz ve vlastním vápně. Soupeř byl hodně hladový po vyrovnání.

Oslabené Nýrsko bralo bod. Trenéra potěšili mladíci, pochválil i soupeře

V letošní sezoně jste dal už čtyři góly. Jste spokojený se svým účtem?

Spokojený jsem, protože tolik gólů jsem mezi muži ještě nikdy nedal. Doufám, že to tam bude padat dál a já se nezastavím jen na těchto čtyřech brankách.

Utkání s Černicemi se hrálo na umělce v Domažlicích. Byla znát absence domácího prostředí?

Určitě to znát bylo. Přišlo by více lidí, po zápase bychom nemuseli sedat do aut a jet zase domů. Na první domácí utkání u nás v Nýrsku se i proto už moc těšíme a doufáme, že přijde již brzy.

1/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 2/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 3/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 4/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 5/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 6/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 7/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 8/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 9/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 10/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 11/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 12/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 13/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 14/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 15/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 16/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 17/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 18/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 19/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 20/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 21/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 22/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 23/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 24/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 25/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 26/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 27/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 28/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 29/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 30/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 31/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 32/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 33/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 34/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 35/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 36/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 37/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 38/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 39/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 40/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 41/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 42/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 43/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 44/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 45/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 46/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 47/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 48/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 49/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 50/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 51/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 52/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 53/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 54/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 55/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 56/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 57/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 58/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 59/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 60/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 61/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 62/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 63/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 64/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 65/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 66/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 67/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 68/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 69/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 70/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek. 71/71 Zdroj: Jindřich Schovanec Fotbalisté FK Okula Nýrsko (modří), ilustrační snímek.

Ve dvou jarních zápasech jste získali jen dva body za dvě remízy (s Baníkem a Černicemi). Jste spokojení? Předpokládám však, že nejste…

Úplně nejsme, ale tím, že nám teď chybí hodně kluků, tak na oba výsledky koukám malinko s nadhledem. Je začátek jarní sezony, zápasy hrajeme na umělkách, které nám upřímně moc nevyhovují. Zatím nehrajeme to, co chceme, ale vyhlížíme lepší zítřky, a také hřiště (úsměv).

FK Okula Nýrsko. Nejoblíbenějším klubem kraje si v minulosti prošel i Pavel Vrba

V příštím kole jedete na horkou půdu Tlumačova, který se pere o záchranu. Jaké utkání očekáváte? Na podzim jste doma soupeře přehráli vysoko 5:1.

S Tlumačovem očekávám spíš boj, i když nejspíš budeme hrát zase na umělém trávníku v Domažlicích, kde je hřiště o něco větší než u nich v Tlumačově. Ale doufám a věřím, že po dvou remízách konečně urveme tři body a dostaneme se do pohody, kterou potřebujeme pro další průběh sezony.

OHLASY Z PŘEBORU: Mýto překvapilo Chotíkov, Radnice vezou bod z Holýšova