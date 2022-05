Domácí fotbalisté, kteří minulý týden překvapivě odevzdali jeden bod trápícím se Kasejovicím, vstoupili do utkání na jedničku (s hvězdičkou) a už v úvodní minutě skórovali. Do poločasu pak své vedení navýšili a po obrátce ještě pečetili. Klatovská záloha tak zvítězila jasně 3:0 a v tabulce soutěže se posunula na sedmou příčku. Právě před Chanovice, které jsou o skóre osmé.

Kluky musím pochválit, říká trenér Horažďovic po cenné remíze v Měcholupech

„Do zápasu jsme dobře velmi vstoupili, vytvářeli si šance již od samého začátku a už v první minutě zásluhou Lukáše Urse otevřeli skóre. Po vstřeleném gólu jsme si dokázali vypracovat další slibné šance, které jsme však nevyužili, naopak soupeř i po našich několika zbytečných ztrátách mohl vyrovnat," uvedl mladý fotbalista klatovského družstva Tomáš Partyngl.

Fotbalisté klatovského béčka (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili v okresním derby soupeře z Chanovic s přehledem 3:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

A byl to právě on, kdo ve 23. minutě přidal druhou branku. „Tento gól nás docela uklidnil, naopak do té doby velmi soustředěného soupeře dokonale vykolejil. V první půli jsme si vypracovali opravdu velké množství gólových příležitostí, bohužel nás zradila špatná koncovka a jednou soupeře podržela branková konstrukce. Do druhého poločasu jsme tak vstupovali s ošemetným vedením 2:0," pokračoval v hodnocení Partyngl.

FOTOGALERIE: Sušice doma zdolala Kaznějov a upevnila si páté místo

„Během druhého poločasu náš soupeř zabral a v prvních pěti minutách jsme hledali to stejné tempo, které jsme měli, když jsme odcházeli do kabin. Naštěstí se nám podařilo dát uklidňující gól na 3:0, který vstřelil opět Lukáš Urs po skvělém centru Lukáše Marka. Od té chvíle Chanovice hrozily pouze z brejků, my jsme si výsledek již pohlídali a uhráli tak snad první zápas s nulou v sezoně," lebedil si klatovský špílmachr, jehož ale mrzely dva neuznané góly a záhy ještě vypíchl Jana Hermana, zkušeného gólmana klatovské zálohy.

„Chytal výborně a zlikvidoval minimálně tři jasné góly. Ovšem nejen Hermi (Jan Herman), ale i celý tým podal výborný výkon a troufnu si říct, že tři body zůstaly v Klatovech zcela po zásluze," dodal na závěr povídání Tomáš Partyngl.

SK Klatovy 1898 B - TJ Pfeifer Chanovice 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 1. a 62. Urs, 23. Partyngl. Rozhodčí: Fabián - Křen, Ruda. ŽK: 1:1 (88. Partyngl - 63. Petřík). Diváci: 45.

SK Klatovy 1898 B: Herman - Škoch (83. Korpa), Kotáb (76. Javorský), Tomaka, Barborka, Urs, Partyngl, Mareš, Aizner, Kolerus, L. Marek (63. Lucák). Trenér: Jan Ježek. TJ Pfeifer Chanovice: Václavík - Šabek, Šebek, D. Pavlovský, Kubaň (76. Šiška), Petřík, Prýmas, Timoschenko, Polena (84. L. Pavlovský), Šlehubr, Zoubek. Trenér: Miroslav Kašák.

Optici v Černicích: Šťastné vítězství last minute a excelentní výkon rozhodčích