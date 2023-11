Po většinu podzimu spíš paběrkovali, ale závěr první poloviny sezony se jim docela vydařil, když z posledních pěti zápasů třikrát vyhráli, jednou remizovali a pouze jednou vyšli zkrátka. V závěrečném soutěžním utkání tohoto kalendářního roku porazili fotbalisté Svatoboru Hrádek na domácím hřišti nováčka ze Spáleného Poříčí 3:0 a v tabulce béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje přezimují na deváté příčce.

TJ Svatobor Hrádek (na archivním snímku v pruhovaných dresech). | Foto: Miluše Šulajová

„Zápas se nedá hodnotit jinak než kladně. Konečně jsme nastoupili skoro v plné sestavě a hned to bylo znát," poznamenal hrádecký fotbalista Jiří Brabec.

„Nutno ale přiznat, že prvních patnáct minut byli hosté jednoznačně lepší a měli několik nebezpečných závarů v našem vápně. Postupem času jsme ale přebírali otěže zápasu a zaslouženě to dotáhli do vítězného konce. Pro nás hrozně důležité tři body do vyrovnané tabulky. Pokud přes dlouhou zimu dobře a kvalitně potrénujeme, nemám o nás v jarní části soutěže žádné pochybnosti a v tabulce se budeme posouvat směrem dopředu," má jasno Brabec, dvougólový hrdina víkendového střetnutí se Spáleným Poříčím.

TJ Svatobor Hrádek - TJ Sokol Spálené Poříčí 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 26. a 67. Brabec, 73. Jiřina. Rozhodčí: Paur - Kolář (laik), Pospíšil (laik). ŽK: 4:3 (6. Brabec, 30. J. Skála, 35. Jiřina, 51. Sekyra - 57. Tupý, 71. J. Byron, 72. P. Byron). Diváci: 90. Hřiště: TJ Svatobor Hrádek, tráva. Sestava TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Linhart, Brabec, Kutil (74. Mareš), Jiřina (79. V. Skála), Sekyra, Štěpán, Lužný, Fremund, J. Skála. Trenér: Lukáš Běloch. Sestava TJ Sokol Spálené Poříčí: Varga - Novotný (81. Janoušek), Fiala, Hefert, Tupý, Krňoul (74. J. Kolář), P. Byron, Vaidiš (81. K. Bláha), Karas (74. Ferenc), J. Byron, Šlejska. Trenér: Ondřej Bláha.

