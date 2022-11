„V zápase s Chotěšovem jsme chtěli potvrdit vítězstvím bod přivezený z Měcholup. Bohužel jsme do utkání nevstoupili dobře a již v desáté minutě po chybě inkasovali. Vyrovnat se nám podařilo o deset minut později z penalty, kdy po našem rohu zahráli hosté ve vápně rukou. Bohužel jsme se nevyvarovali další chyby v defenzivě a hosté šli do půle znovu do vedení," popisoval 47letý svéradický fotbalista Martin Heimlich klíčové chvíle prvního dějství.