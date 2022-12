Do letošního ročníku krajského přeboru sice vstupovali jako nováček, který ještě vloni hrál nižší krajskou I. A třídu, ale s ambicemi a také zásadní rolí, která je řadila k vůbec největším aspirantům v boji o postup mezi divizní elitu. A papírové předpoklady a predikce fotbalisté FK Tachov na podzim potvrdili.

Svěřenci ostříleného trenéra Jaroslava Ptáka v první polovině sezony vyhráli čtrnáct z patnácti zápasů, nastříleli v nich neuvěřitelných třiasedmdesát branek a bez porážky se stali zcela po zásluze podzimním králem krajského přeboru.

FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Sokol Plzeň-Černice 5:0.Zdroj: web FK Tachov (Jan Vydra)

Malou kaňkou pro ambiciózní klub, který se po letech temna hodlá vrátit zpátky na výsluní, byla pouze derniéra podzimu na půdě srdnatě bojující Zruče, kde Tachov remizoval 0:0 a poprvé v sezoně ztratil body. „Ve Zruči nám chyběla především větší kreativita a přesnost v předfinální fázi. To se ale ve fotbale stává,“ nedělal ze ztráty vědu Jaroslav Pták, kouč Tachova.

„Povedla se nám fantasticky celá podzimní sezona, sehráli jsme krásné zápasy a já mám z našeho týmu velkou radost. Kabina funguje výborně, nikdo na nás kvůli postupu netlačí a celkově atmosféra v klubu je i díky našemu vedení skvělá,“ rozplývá se čtyřiašedesátiletý kouč, jehož družina půjde do jarních bojů s náskokem osmi bodů na druhý Chotíkov.

Historická sezona a nažhavený kanonýr Lopata

A také nedaleko Plzně panuje s podzimními výkony i výsledky velká spokojenost. „Pro Chotíkov je tohle zatím nejlepší výsledek v historii. Tak nějak jsem před sezonou čekal, že budeme nahoře, ale že budeme mít tolik bodů, to je pro mě příjemné překvapení. Podzim hodnotím jedině pozitivně,“ radoval se hrající trenér Chotíkova Petr Kučera, jehož tým střelecky táhl především snajpr Miroslav Lopata, který dal v první polovině sezony čtyřiadvacet gólů, vůbec nejvíce ze všech kanonýrů - o dva více než druhý Lukáš Hudec z Tachova.

I po úprku klíčových hráčů tým šlapal jako hodinky

Zatímco Lopata nasázel na podzim čtyřiadvacet branek, dvakrát méně jich dohromady inkasovali fotbalisté Nýrska. Po Tachovu nejméně z celé soutěže. Díky pevné obraně, ale také kvalitě kádru, přezimuje Okula na třetím místě. Jediný tým z Klatovska v soutěži zatím úspěšně navazuje na loňskou historickou sezonu, ve které Nýrsko skončilo za rezervou Jiskry Domažlice stříbrné.

FK Okula Nýrsko.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Po úvodních kolech, ve kterých jsme trošku hledali svou tvář, jsme se dostali do celkem pěkné formy. V létě nás opustili dva klíčoví hráči (Tomáš György a Tadeáš Kohout – pozn. autora), i proto je třetí místo fantastickým počinem,“ rozplýval se trenér Okuly Karel Kalivoda starší. „Jsem také rád, že se nám do týmu podařilo začlenit některé mladé hráče. Ať už se jedná o Šimona Švece, Jiřího Tauška, nebo Václava Bořánka,“ doplnila velká duše fotbalistů Okuly.

Lhota? Zataženo, občas trakaře. Jinak spokojenost

Tři body na Nýrsko ztrácí po polovině aktuálního ročníku další nováček krajského přeboru – rezerva Petřína a dva bodíky zpět je pátá Lhota.

„Nepovedl se nám začátek ani konec, ale měli jsme během podzimu i sérii několika výher v řadě, takže s celkovým pátým místem jsme spokojení,“ uvedl zkušený lodivod Lhoty Petr Nykles. „Mrzí mě ovšem zápasy v Tlumačově a v Plzni na Rapidu, které se nám vůbec nepovedly, a také to, že jsme kromě Nýrska nedokázali potrápit nikoho ze silné čtyřky,“ posteskl si závěrem.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech) přezimují na pátém místě tabulky krajského přeboru.Zdroj: David Koranda

V rámci možností jsou s podzimním účinkováním spokojeni také v táboře vejprnické Slavie. Ta s bilanci sedmi výher i porážek a jedné remízy skončila šestá. „My jsme ten půlrok měli ve vlnách, kdy jsme prohrávali, vyhrávali, a takhle se to střídalo. Trápila nás zranění, na některé zápasy jsme měli k dispozici pouze osm hráčů z áčka, takže nám často pomáhali kluci z béčka nebo dorostu. I proto musíme být s šestým místem spokojeni,“ konstatoval jeden z dvojice hrajících trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Početná marodka trápila kromě Slavie i Radnice

O bod méně než Slavia mají Radnice, které byly v předchozí sezoně po předloňském postupu z krajské I. A třídy příjemným překvapením soutěže.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (na archivním snímku červení).Zdroj: archiv Deníku

„Věděli jsme, že tahle sezona bude daleko těžší než ta loňská, což se potvrdilo. Také kvůli tomu, že jsme postrádali pět šest dlouhodobých marodů, kteří by jinak patřili do základní sestavy,“ poznamenal zkušený kouč Radnic Pavel Aubrecht. „I proto byl pro nás každý bod důležitý a ve finále musíme být spokojení. Před kluky musím smeknout, jak to na podzim zvládli,“ dodal.

Namačkaná druhá polovina, Staňkov otloukánkem

Mezi osmým Nepomukem a předposledním Stříbrem je v tabulce po podzimu jen pětibodový rozdíl, takže ve druhé polovině sezony se dá očekávat tuhá bitva o setrvání v nejvyšší krajské soutěži. Flintu do žita předem jistě nehází ani poslední Staňkov, ale ten to bude mít ze všech mančaftů nejtěžší. Na podzim totiž uhrál jediný bod a na jaře by musel začít pravidelně vyhrávat.

Podzim KPM 2022 - střípky a zajímavosti

Nejvyšší vítězství: Tachov – Sokol Lhota 9:0 (7. kolo), Chotíkov – Zruč 8:0 (3. kolo), Tlumačov – Tachov 0:8 (4. kolo). Nejgólovější zápasy (10 branek): Holýšov – Tlumačov 7:3 (5. kolo), Chotíkov – Tlumačov 6:4 (7. kolo), Stříbro – Staňkov 7:3 (8. kolo), Chotíkov – Holýšov 5:5 (11. kolo), Petřín Plzeň B – Slavoj Mýto 8:2 (3. kolo). Celkem branek: 525. Celkem branek domácí: 322. Celkem branek hosté: 203. Průměr gólů na zápas: 4,37. Nejvyšší návštěva: Tachov – Chotíkov 2:0 (10. kolo, 368). Nejvíce žlutých karet: 8 ŽK - Kolja Hamor (Tlumačov), Denis Drudík (Staňkov). Nejvíce červených karet: 3 ČK – Jakub Malík, David Žák, 2 ČK – Lukáš Svoboda (všichni Tlumačov).

Podzim KPM 2022 - tabulka kanonýrů

24 branek – Miroslav Lopata (Chotíkov), 22 branek – Lukáš Hudec (Tachov), 17 branek – Giuseppe Lanfranchi (Tachov), 10 branek – Adam Kolář (Vejprnice), Lukáš Křivánek (Holýšov), Imrich Varga (Nýrsko), 9 branek – Milan Braun (Tachov), Patrik Eger (Černice), 8 branek – Ondřej Kotrnoch (Lhota), František Polášek (Radnice), Petr Škarda (Petřín Plzeň B), Tomáš Hatina (Mýto).