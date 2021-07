Z ČFL, kde má Plzeňský kraj zastoupení díky Domažlicím a rezervě Viktorie Plzeň, postoupilo do druhé ligy béčko pražské Sparty. A tak fotbalisté Jiskry zahájí svou pouť za vysněným postupem o patro výš domácím soubojem se Slavojem Vyšehrad, jenž naopak ze druhé ligy sestoupil. Béčko Viktorie pak odstartuje třetiligový ročník opět na půdě SK Rakovník.

Třetí liga i divize znají jízdní řád. Jiskra začne doma s Vyšehradem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Divizní skupina A je – co se týče obsazení – naprosto totožná jako v předešlých dvou nedohraných sezonách. A ani los jednotlivých kol nedoznal žádných změn. Takže třeba Klatovy zahájí soutěž již třetí rok po sobě se silným béčkem českobudějovického Dynama.

„Letos by se to dalo kvůli tomu, že se vloni nedohrálo, ještě pochopit, ale rozlosování soutěže je vlastně stejné už několik let. To mi přijde zarážející. Pouze se vždycky vymění týmy, které postoupí a sestoupí. Jinak, kdy jedeme do Mariánských Lázní nebo třeba do Rokycan, víme ještě před losem,“ stěžuje si klatovský kapitán Milan Mészáros.

Třetí liga i divize znají jízdní řád. Jiskra začne doma s Vyšehradem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Podobný názor na rozlosování soutěží má také trenér Přeštic Stanislav Purkart, i když situaci na druhou stranu chápe.

„Je to určitě zvláštní. Potřetí za sebou začínáme v Mariánských Lázních, pak máme doma Rokycany. Asi by to přelosovat chtělo. Na druhou stranu chápu, že je to složité z toho pohledu, že některé týmy to mají sladěné s mládeží. Pak se jim nechtějí měnit čísla, aby v tom nebyl ještě větší chaos,“ myslí si přeštický trenér Stanislav Purkart.

Rozlosování ČFL a divize A 2021/2022

Účastníci FORTUNA ČFL, skupiny A: Rakovník, Admira Praha, Vltavín, Jiskra Domažlice, Králův Dvůr, Benešov, Sokolov, Karlovy Vary, Hostouň, Motorlet Praha, Příbram, Povltavská Fotbalová akademie, Vyšehrad, Písek, Slavia Praha B, Viktoria Plzeň B.

1. kolo: Jiskra Domažlice – Vyšehrad, Rakovník – Viktoria Plzeň B.



Účastníci FORTUNA divize A: Klatovy, Mýto, Viktoria Mariánské Lázně, Rokycany, ČLU Beroun, Sedlčany, Hořovice, Petřín Plzeň, Cheb, SENCO Doubravka, Spartak Soběslav, Jindřichův Hradec, Sokol Lom, Přeštice, Katovice, Dynamo České Budějovice B.

1. kolo: Klatovy – České Budějovice B, Hořovice – Doubravka, Rokycany – Lom, M. Lázně – Přeštice, Petřín – Cheb, Mýto – Katovice.