FOTO: Zápas nás bavil, zvládli jsme ho na výbornou, jásal fotbalista Sušice

„Prvních třicet minut zápasu to byla z obou stran lehká oťukávaná, kdy jsme sice byli více aktivní, ale nedokázali jsme si vytvořit potřebný tlak. Nebezpeční jsme byli převážně ze standardních situací. Přesto jsme se dostali do vedení po individuální akci Jardy Králíka, který obešel několik hráčů domácího týmu a jeho zblokovanou střelu dorazil do sítě Jirka Kysilka," popisoval zkušený lodivod nejdůležitější okamžik úvodního dějství.

I. A třída, 17. kolo: TJ Tlučná - TJ Sušice 0:5 (0:1).Zdroj: Jiří Bešta

„Do druhé poloviny utkání jsme šli s jasným cílem zatlačit soupeře a přidat další branku, což se nám podařilo. Získali jsme velký tlak, kterému soupeř nedokázal čelit a opět udeřil z levé strany Jaromír Králík, jenž nám po samostatném úniku vystřelil dvoubrankový náskok. Na tento stav reagoval trenér domácích, když vysunul stopera do útoku a stáhl obranu na tři hráče, což byla voda na náš mlýn. Tímto tahem jsme si velmi dobře dokázali otvírat obranu a vytěžili jsme maximum z brejkových situací," pochvaloval si Hrubec.

Jeho tým nakonec domácího soka, s nímž na podzim doma remizoval 2:2, dorazil a dokráčel si pro vysoké a zcela zasloužené vítězství. „Musím pochválit i našeho velmi mladého brankáře, který poprvé vychytal čisté konto v kategorii dospělých a velmi mu to přejeme. Dále musím pochválit velmi dobrý výkon celého mužstva, a opět vyzdvihuji nesmírně kvalitně připravené hřiště," dodal.

TJ Tlučná - TJ Sušice 0:5

Poločas: 0:1. Branky: 38. Kysilka, 62. Králík, 77. Hájek, 79. Kopa, 88. Hubáček. Rozhodčí: Přibyl - Smola, Měřička. ŽK: 1:0 (55. Folk). Diváci: 110. Hřiště: TJ Tlučná, tráva. Sestava TJ Tlučná: Kovařík (79. S. Polák) - Šafránek, M. Škoda, Soukup, Novák, Saitz (68. Houdek), S. Škoda, Veselý, Folk (76. Hiťha), Krapf (68. L. Kouřil), L. Polák (68. Krbeček). Trenér: Michal Vašák. Sestava TJ Sušice: Blažek - Pivetz, Kodýdek, Marek, Vystrčil, Kopa (84. Kaltenbrunner), Klíma, Králík, Hájek, Míčka, Kysilka (81. Hubáček). Trenér: Pavel Hrubec.

I. A třída: Křimice nasázely Staňkovu deset gólů, Smíchov přetlačil Kralovice