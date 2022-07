„Lidem se utkání muselo líbit. Myslím si, že se oba týmy snažily hrát fotbal po zemi a kombinovat. Troufnu si říct, že jsme měli herně navrch, hlavně po změně stran, ale Tachov mě svým herním projevem dost zaujal a ujistil jsem se, že letos v kraji budou bojovat o postup do divize. Co se týče nás, my jsme podali klasický výkon. Víme, co všechno musíme do začátku soutěže zlepšit a jsme ochotni na tom všem pracovat,“ řekl Deníku záložník Benfiky, jak se rezervě Domažlic přezdívá, Antonín Vlček.