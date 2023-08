/KANONÝR & OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté FJ SRK Železná Ruda vstoupili do nového ročníku…

Na cenné výhře 2:0 se gólově podíleli mochtínský kanonýr Jan Žiak s Jaroslavem Pretzelmayerem. „V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas. Ve druhém dějství měli hosté sice více ze hry, ukázali potenciál svého mladého týmu, nicméně naše zkušená obrana soupeře do žádných vyložených šancí nepouštěla," uvedl pro klubový web fotbalista Mochtína Jiří Dolejš.

„Náš tým si tentokrát zaslouží pochvalu. Dokázal eliminovat silné stránky soupeře, celkově podal velice zkušený a týmový výkon, kterému zejména v prvním poločase nechyběla bojovnost ani nasazení. Odměnou nám tak byla zasloužená výhra a velice důležité první tři body do tabulky, tolik potřebné pro sebevědomí našeho týmu po nepovedené jarní části minulé sezony," dodal ostřílený zadák domácích s tím, že poslední soutěžní výhra mochtínského týmu už má docela vousky - Sokol totiž naposledy zvítězil 11. března.

I. B třída, skupina B (1. kolo): TJ Sokol Mochtín - FC Švihov 2:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

K zápasu se vyjádřil také trenér hostů Adam Popelka. „Nevyšel nám začátek zápasu, byli jsme nervózní, ve hře hodně nepřesní, vázla nám kombinace. Postupně jsme se zlepšili, ale domácí po chybě v naší rozehrávce otevřeli skóre," narážel švihovský kouč Adam Popelka na úvodní branku Mochtína.

FOTO, OHLAS: Okula porazila Lhotu! Byli jsme šťastnější, připustil trenér Výtisk

„Od té doby domácí tým před nás postavil autobus, kdy prakticky bránil svoje vápna v devíti lidech. Po brejku nám přidal druhou branku, naopak my se proti zhuštěné defenzivě nedokázali prosadit. Nějaké šance jsme si sice vytvořili, ale na body to od nás tentokrát bylo hrozně málo. Mochtín proti nám vyrukoval s účinným systémem, který mu přinesl tři body. Gratuluji mu a my musíme zabrat v dalších zápasech," doplnil Popelka, trenér nováčka soutěže FC Švihov.

TJ Sokol Mochtín - FC Švihov 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 22. Žiak, 65. Pretzelmayer. Rozhodčí: Kovář - Buchtelík, Krauz. ŽK: 4:3 (20. Žiak, 77. Kovařík, 86. Lysek, 90+3. Z. Smolík - 30. M. Daněk, 70. Brož, 90+3. Toman). Diváci: 200. Hřiště: TJ Sokol Mochtín. Sestava TJ Sokol Mochtín: D. Prokop - Gajdušek, Čeleda, Dolejš, Lysek, Žiak, Bejvl, Staněk (61. Kapusta), Z. Smolík, Strejc (74. Kovařík), Pretzelmayer (89. Osvald). Trenér: Jaroslav Cihlář. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Toman, T. Daněk, J. Sláma (60. Cibulka), Polívka (60. Kašpárek), Moláček (81. M. Petelík), M. Daněk, Pham (54. Baxa), Brož, Marek, Štengl. Trenér: Adam Popelka.

Béčko Sušice vyzvalo jedenáctku Pačejova, fanoušci defenzivního fotbalu jásali