Divizní Klatovy startují přípravu, do týmu přichází zvučné jméno z ČFL

Od 1. do 4. února navíc jeho mužstvo čeká soustředění v Mladé Boleslavi, kde Švihovští tak trochu uzavřou první blok dlouhé přípravy. „V únoru už začneme trénovat také s balonem, to bude pro všechny kluky určitě příjemnější," usmívá se čtyřiatřicetiletý kouč třetího týmu I. B třídy. Švihov má v plánu čtyři přípravné zápasy. Do toho je ovšem započítán i pohárový mač s Dynamem Horšovský Týn. „Budeme hrát s Přešticemi, Chodovem, krajský pohár s Horšovským Týnem a jedno utkání máme ještě v jednání," přiblížil Adam Popelka.

FC Švihov odstartoval tvrdé zimní galeje.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ten kvituje, že tým zůstal pohromadě. „Nikdo od nás odejít nechtěl, ani to vlastně nepřipadalo v úvahu. Naopak se do přípravy zapojili dva nadějní dorostenci, a konečně už také i Adam Aizner, jenž byl zraněný. Za pomoci doktorů v Praze Adam podstoupil operaci a my doufáme, že problémy se zánártní kůstkou, které ho v posledních letech několikrát na dlouho vyřadily ze hry, jsou definitivně pryč," přeje si trenér švihovských fotbalistů.

Právě od čtyřiadvacetiletého borce, který do Švihova přišel z Klatov, si Popelka hodně slibuje. „Když je zdravý, patří ke klíčovým hráčům. Je to ofenzivní typ hráče, který dokáže sám rozhodnout zápas. Pevně věřím, že kroky, které jsme udělali, byly stoprocentně úspěšné a Adam bude moci zase bez problémů hrát. Zahájil s námi přípravu bez omezení, predikce jsou dobré," řekl Adam Popelka.

Švihov ještě v minulé sezoně hrál okresní přebor, ale postoupil do I. B třídy a na podzim v její béčkové skupině patřil k tomu nejlepšímu. Mladý tým se sice nevyvaroval menším výkyvům, ale může být spokojený. Třináct zápasů, devět výher, třiatřicet vstřelených gólů a třetí místo je tomu vlastně důkazem.

„Klukům musím poděkovat za to, jak celý podzim odmakali. Sice nám nevyšel závěr, ale skončili jsme třetí, což je nad moje očekávání," uvedl Popelka. „Přes zimu pořádně a poctivě potrénujeme a na jaře budeme chtít Horažďovice i Měcholupy, které jsou před námi, ještě prohnat," dodal ambiciózní kouč.

Švihov v podzimní části I. B třídy

Počet zápasů: 13. Počet výher: 9. Počet remíz: 0. Počet porážek: 4. Vstřelené góly: 33. Inkasované góly: 20. Nejvyšší vítězství: Losiná - Švihov 1:6 (8. kolo). Nejvyšší porážka: Švihov - Spálené Poříčí 1:5 (11. kolo). Nejlepší střelci: 10 branek - Michal Marek, 8 branek - Miroslav Polívka, 7 branek - Michal Toman, 2 branky - Jan Baxa a Jakub Sláma. Nejvíce žlutých karet: 5 - Martin Brož, 4 - Martin Daněk, 3 - Jakub Sláma, Tomáš Štengl. Nejvíce červených karet: 1 - Tomáš Štengl, Tien Pham Quyet.

Parlásek po Rapidu: Utkání splnilo účel, leden bude fyzicky náročnější