Domácí tým, který v minulé sezoně naprosto jednoznačným způsobem ovládl okresní přebor, poslal do vedení ve 21. minutě ex-klatovský špílmachr Michal Marek, ale sedm minut před koncem srovnal stav zápasu střídající fotbalista Měcholup Jan Valečka. To už hosté hráli v oslabení bez svého kapitána Karla Veselky, jenž se musel v 77. minutě pakovat po dvou žlutých kartách do sprch.

Když už to vypadalo, že se body ve Švihově budou dělit, udeřili domácí - konkrétně Václav Petelík, který v páté minutě nastaveného času po rohovém kopu prostřelil jinak skvěle chytajícího gólmana hostů Jiřího Kovaříka. Na jedné straně vypukla euforie, v táboře Měcholup zavládlo pochopitelné zklamání - bod z horké půdy ambiciózního Švihova byl totiž nesmírně blízko.

Ohlasy trenérů po utkání

Adam Popelka (Švihov): „Hráče musím pochválit. Jsme šťastní za to, že jsme to zvládli a získali doma cenné tři body. V prvním poločase jsme podle mě dominovali, hráli jsme parádně, dobře kombinovali, soupeře do ničeho nepustili. Po změně stran nás soupeř malinko zmáčkl, a i přesto, že šel do deseti, dokázal srovnat. Před kluky ale smekám klobouk za to, že je vyrovnání nerozházelo a dále se tlačili dopředu. Nakonec jsme po sérii rohových kopů v nastavení vstřelili vítězný gól, po kterém nastala velká euforie."



Pavel Javorský (Měcholupy): „Bohužel jsem kvůli povinnostem dorazil na zápas až ve druhém poločase na posledních třicet minut, ale musím říct, že jsme odehráli slušnou poslední půlhodinku, a přestože jsme šli do deseti, nevzdali jsme se a dokázali srovnat. Jenomže v páté minutě nastavení jsme dostali rozhodující gól, kdy jsme nepohlídali protihráče na zadní tyči. Mrzí nás to, jsme zklamaní, že nemáme nic, ale je před námi ještě spousta zápasů, které chceme zvládnout vítězně. Jedeme dál."

FC Švihov - TJ Měcholupy 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 21. Marek, 90+5. Václav Petelík - 83. Valečka. Rozhodčí: Bogdan - Havránek, Říha. ŽK: 1:5 (90. Radek Sláma - 58. a 77. Veselka, 40. Kubík, 40. Bečka, 90. Javorský) + 90+5. Adam Popelka (trenér Švihova). Diváci: 180. Sestava FC Švihov: Radek Sláma - Toman (90+7. Cibulka), Tomáš Daněk, Jakub Sláma, V. Petelík, Kašpárek (71. Moláček), Polívka (52. Pham), Michal Daněk, Brož, Marek, Štengl. Trenér: Adam Popelka. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, D. Novák (46. Červený), Dušan Bálek, Kotlan (71. Valečka), Harmady, Kaas, Bečka, Novotný, Jandečka (66. Javorský). Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil.

