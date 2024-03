V dresu vítězného Dynama se prosadili dvougóloví střelci Jan Havlíček a Andrii Slinkinem, jediný gól Švihova obstaral deset minut před koncem Michal Marek. To už třetí tým podzimní části béčkové skupiny krajské I. B třídy hrál bez vyloučeného brankáře Radka Slámy, který v rozmezí 74. a 75. minuty viděl od ostřílené rozhodčí Heleny Šálkové dvě žluté karty. Důvod? Obě byly za kritiku její osoby. „To si děláš…, tohle pískneš?," provinil se Sláma poprvé. „To myslíš vážně s udělením té karty?," podepsal si pak nemilosrdný ortel.

„Nepovedený zápas, zejména první poločas," posteskl si švihovský fotbalista Michal Marek. „Vůbec se nám nepodařil vstup do zápasu, dělali jsme spoustu chyb a měli hodně zbytečných ztrát. Kdyby první půle skončila větším gólovým rozdílem, nemohli bychom se divit," uznal univerzál. „Ve druhém poločase jsme hru podle mého vyrovnali a dokázali si za stavu 2:0 vytvořit pár dobrých šancí, které nás mohly vrátit zpět do zápasu. Ty jsme bohužel neproměnili a po chvíli inkasovali třetí gól," popisoval Marek další průběh střetnutí., A když musel předčasně do sprch gólman Radek Sláma, bylo definitivně po nadějích.

„Už to bylo složité. Dokázali jsme ještě trochu zkorigovat gólem na 3:1, ale Horšák už si zbytek zápasu pohlídal a přidal ještě gól z brejkové situace. Soupeř si postoupit zasloužil, byl lepší, nám nezbývá nic jiného, než dál tvrdě pracovat a pokračovat v nastavené cestě," dodal Michal Marek na závěr hodnocení.

TJ Dynamo Horšovský Týn - FC Švihov 4:1

Poločas: 2:0. Branky: 10. a 86. Slinkin, 38. a 55. Havlíček - 80. Marek. Rozhodčí: Šálková - Nesvadba, Strejcová. ŽK: 2:4 (23. Tykhnenko, 57. Chrž - 74. a 75. R. Sláma, 58. M. Daněk, 70. Moláček). ČK: 75. R. Sláma (Švihov). Diváci: 51. Hřiště: UMT Horšovský Týn. Pozn.: postupuje Horšovský Týn. Sestava TJ Dynamo Horšovský Týn: Herc - Kokhan, Slinkin, Tykhnenko, Mašek (55. Novák), Yaroschneko, Falout, Slapnička, Chrž, Dibrivnyi, Havlíček (80. Radošický). Trenér: Miroslav Jung. Sestava FC Švihov: Radek Sláma - Šašek, Toman, Jakub Sláma (75. Ptáček), Polívka (46. Moláček), Baxa, Martin Daněk, Brož, Marek, Aizner (75. Cibulka), Štengl (46. Tomáš Daněk). Trenér: Adam Popelka.

Pohár Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS), 2. kolo - kompletní výsledky: Radnice - Kralovice 1:0 (Poláček), Chodov - Chotíkov 4:2 (Reininger, Hanák, Šmejkal, Janek - Prais, Kuhajda), Úněšov - Tlučná 1:3 (Němček - Soukup, Stehlík, Sadílek), Postřekov - Nepomuk 2:1 (Steinberger 2 - Viktora), Horšovský Týn - Švihov 4:1 (Slinkin 2, Havlíček 2 - Marek), Koloveč - Košutka 6:2 (M. Soupír 2, M. Lucák, D. Soupír, J. Lucák, Fiala - Blažejovský, T. Pekník), Mladotice - Lhota 2:7 (Buchtelík, Kolář - Švehla 2, Vlček 2, D. Křížek, Peterka, Sebráney vlastní), Křimice - Chlumčany 5:2 (Kropáček 4, Milota vlastní - Javorský, Vojáček).

