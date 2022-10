„Po debaklu v Klatovech nás čekal další těžký soupeř pošilhávající po postupu, a to Blovice. Od samého začátku to bylo vidět a hned v první minutě nás zachránil brankář Soukup. Hosté hráli v pohybu a důrazně,“ poznamenal na úvod hodnocení fotbalista svéradického mančaftu Martin Heimlich.

„S postupem času jsme se ale i my osmělili a byly z toho dvě vyložené šance, které bohužel Roman Kába neproměnil, a tak se šlo do šaten za stavu 0:0. Ve druhém poločase to byl boj od vápna k vápnu s minimem šancí, takže za zmínku stojí pouze červená karta pro našeho kanonýra Machovského za údajnou urážku rozhodčího. Celkově nejspíš zasloužená remíza,“ doplnil.

FK Svéradice – TJ Sokol Blovice 0:0

Rozhodčí: Hálek – Pánek, Hudák. ŽK: 3:4 (12. S. Makovec, 29. Vachuška, 67. Machovský – 12. R. Rous, 22. Vokurka, 32. Tříska, 67. Zdvořáček). ČK: 1:0 (87. Machovský). Diváci: 115. Sestava FK Svéradice: Soukup – Vonášek, Brůha, Beránek, Machovský, Chládek (82. Mičkal), Vachuška, S. Makovec, Hrubeš, J. Makovec (73. Majer), Kába. Trenér: Miroslav Mikeš. Sestava TJ Sokol Blovice: Šabata – Houdek, Bláha (46. Diviš), Parouz, R. Rous, Tříska, Vokurka, J. Rous (82. Kolář), Krásný, Zdvořáček, Heřman. Trenér: Ondřej Laibl.

