I. B TŘÍDA: Nová sezona konečně začala. Podívejte se, co nabídlo úvodní kolo

„Nemám slov. Přijel k nám nováček ze Strážova a my jsme věděli, že nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Sestavu jsem dával horko těžko dohromady, takže jsem nakonec musel nastoupit i já sám, i když nejsem ještě po operaci kolene stoprocentně fit a na lavičce jsem měl pouze náhradního brankáře a jediného hráče do pole,“ bědoval trenér Svéradic Martin Heimlich.

Fotbalisté FK Svéradice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) remizovali se Strážovem 3:3, přestože po prvním poločase vedli o tři branky.Zdroj: Jindřich Schovanec

Přestože jeho tým první dějství zvládl výsledkově na jedničku, začátek patřil hostujícímu celku. „My jsme se začali pomalu prosazovat až po patnácti minutách a de facto z první šance jsme šli do vedení 1:0. Pak z nás asi spadla patrně nějaká nervozita a začali jsme hrát, vytvářeli si další gólové šance a do poločasu přidali další dvě branky,“ pochvaloval si Heimlich.

Jenomže. „Bohužel ani vedení 3:0 nám nestačilo k vítězství. O poločase jsem musel bohužel vystřídat zraněného Chládka, přeskupit řady a tím se nám naše hra totálně rozpadla. Začali jsme nesmyslně nakopávat dlouhé balony, vepředu už jsme nestíhali napadat obránce soupeře jako v první půli a nevypracovali si už vůbec žádnou kloudnou šanci,“ posteskl si hrající kouč Svéradic.

A to hrálo do karet soupeři ze Strážova. „Hosté vycítili naše problémy, přidali a výsledkem bylo vyrovnání na 3:3. A bylo zasloužené,“ poznamenal Martin Heimlich. „Pokud si kluci nesáhnou do svědomí, jestli dělají pro fotbal vše a nezačnou chodit trénovat, budeme mít velké problémy také v I. B. třídě,“ varuje trenér s tím, že dnešní doba je zkrátka šílená. „Jediný, koho můžu za sobotní zápas pochválit, je náš nový hráč Fanda Machovský, autor dvou gólů,“ dodal.

