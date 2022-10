Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech) doma jen remizovali se Svéradicemi 3:3. Vyrovnali přitom až ve druhé minutě nastavení.Zdroj: Miluše Šulajová

„K zápasu do Měcholup jsme dávali sestavu opět horko těžko dohromady. Ať už ze zdravotních nebo pracovních důvodů. Proto museli vypomoci dorostenci a uzdravující se Petr Mičkal. A byl to právě on, kdo se dvěma góly podílel na překvapivé, ale zcela zasloužené remíze. A to jsme po úvodní brance domácích vyrovnali, a pak dokonce i dvakrát vedli. Teď bychom rádi tento bod potvrdili v domácím utkání s Chotěšovem," uvedl fotbalista Svéradic Martin Heimlich, který ovšem tentokrát z důvodu plnění pracovních povinností na utkání chyběl, a tak hodnocení zápasu Deníku přetlumočil od svých spoluhráčů.

TJ Měcholupy - FK Svéradice 3:3

Poločas: 1:1. Branky: 15. Bečka, 84. Dušan Bálek, 90+2. K. Kovařík - 41. a 90+1. Mičkal, 69. Hnojský. Rozhodčí: Kraus - Slabý, Molnár. ŽK: 5:4 (31. Duchek, 31. Zelenka, 57. Dušan Bálek, 90+3. a 90+4. Kaas - 52. a 73. Brůha, 65. Petřík, 79. Chládek). ČK: 1:1 (90+4. Kaas - 73. Brůha). Diváci: 70. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík - Kadlec, Zelenka, Valečka (87. Daniel Bálek), Duchek, Kaas, Dušan Bálek, Jandečka, Bečka, Čabrada (80. K. Kovařík). Trenér: Petr Novák. Sestava FK Svéradice: K. Soukup - Mičkal, Hrubeš (61. Petřík), Majer, Brůha, Beránek, Chládek, Vachuška, Stanislav Makovec, Jaroslav Makobec (29. Hnojský), Roman Kába. Trenér: Miroslav Mikeš.

Cenný skalp lídra i povedený debut gólmana. Béčko Klatov doma udolalo Dobřany