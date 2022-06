Svéradice nestačily na vítěze krajského poháru a prohrály už posedmé v řadě

„Do Kralovic jsme odjížděli již v sedm hodin ráno a sestavu jsme doslova lepili, protože po posledním zápase s Petřínem se nám vážně zranil již osmý hráč od začátku této sezony,“ posteskl si nový trenér svéradického mužstva Martin Heimlich, který na lavičce nahradil odvolaného trenéra Voříška. Zatím do konce sezony. Co bude dál, se pak podle jeho vlastních slov teprve uvidí.

Fotbalisté FK Svéradice (na archivním snímku hráči v zelenobílých dresech) podlehli domácím Kralovicím vysoko 0:7.Zdroj: Jan Vydra

Konkrétně Heimlich mluvil o Marku Hájkovi, jenž si utrhl křížové vazy v již operovaném koleni. „Takovou kalamitu tady pamětníci nepamatují za celou existenci oddílu ve Svéradicích,“ posteskl si hrající trenér (který je ovšem momentálně také po operaci kolene a hrát nemůže) s tím, že do Kralovic jeli také kluci z béčka a dorostenecké kategorie.

Pak hodnotil samotný duel, který domácí favorit rozhodl už v prvním poločase. Během jedenácti minut už to bylo 2:0 a do odchodu do kabin Kralovice přidaly ještě další dva zásahy. „Domácí fotbalisté nabuzeni vítězstvím v poháru nad Tachovem a snahou uhrát čtvrté místo znamenající baráž do krajského přeboru na nás vlétli od samého začátku a mi jim bohužel svými hrubými chybami v obraně doslova darovali čtyři góly a tudíž z toho byl další debakl v posledních zápasech,“ krčil rameny smutný srdcař Svéradic.

„Nezbývá nám tedy teď nic jiného než odehrát poslední zápas s béčkem Mýta, dát se alespoň nějak částečně zdravotně dohromady, a doufat, že budeme hrát ještě baráž o udržení v soutěži,“ dodal Martin Heimlich. Svéradicím patří kolo před koncem I. A třídy čtrnácté místo, lépe ani hůř už tradiční klub skončit nemůže. Teď je otázka, jestli bude po posledním kole následovat rovnou pád o soutěž níž nebo přijde na scénu naděje v podobě barážových soubojů.

TJ Sokol Kralovice - FK Svéradice 7:0

Poločas: 4:0. Branky: 32., 60. a 82. Lavička, 2. Řenč, 11. Růžek, 34. Kříž, 57. Běláč. Rozhodčí: Kulhánek – Ruda, Křen. ŽK: 0:0. Diváci: 85.

TJ Sokol Kralovice: Bodurka – Kůsa, Sládek, Lavička, Řenč, Pánek (46. Běláč), Kříž, Vlk, Koča, Růžek (46. Vrána), Bulín (26. Sládek). Trenér: Oldřich Šubrt. FK Svéradice: Hrachovec – Vonášek, Nesveda (46. Bůžek), Juhaňák, Brůha, Beránek (79. Hnojský), Prokopius (79. Lukeš), Chládek, Vachuška, Makovec, R. Kába. Trenér: Martin Heimlich.

FOTO: Optici v klíčovém utkání smetli Lhotu a slaví titul krajského vicemistra