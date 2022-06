V odvetě, která je na programu v sobotu od 18 hodin na Klatovsku, tedy budou mít svěřenci Martina Heimlicha co dělat. „Do první branky Malesic to bylo vyrovnané utkání, ale pak jsme vypadli z role a do konce poločasu nás domácí do ničeho nepustili a přidali druhou branku,“ posteskl si svéradický lodivod.