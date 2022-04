Hrdinou utkání se stal měcholupský kanonýr Stanislav Bečka, který k výhře a třem bodům pomohl hattrickem. „Takový výsledek jsme nečekali. I proto, že náš spoluhráč Petr Duchek měl v sobotu svatbu a polovina mančaftu se byla na této veselce podívat,“ říkal s úsměvem Stanislav Bečka a ještě jednou gratuloval šťastným novomanželům. Přejme si všichni, ať jim to vydrží nejlépe navěky.

Z archivu: SK Klatovy 1898 B - TJ Měcholupy (oranžoví) 4:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

Hráči Měcholup ale k velkému životnímu kroku spoluhráče i vzhledem k tomu, že je v neděli čekal mistrovský zápas s Blovicemi, přistoupili netradičně zodpovědně a nakonec slavili nesmírně cenné tři body.

„Asi jsme nepili tolik, jak jsme zvyklí, a to nakonec bylo vidět i na hřišti,“ culil se Stanislav Bečka. V úvodu to přitom vypadalo spíš na obrácený výsledek.

„Blovice na naší půlce vyvíjely tlak, který jsme však ubránili,“ popisoval kanonýr úvodních deset minut interesantního klání.

Sám poté ve 26. minutě otevřel skóre, když po brilantním zpracování vysokého nákopu pelášil sám na brankáře a při zakončení zachoval chladnou hlavu.

Hosté sice záhy snížili, ale vedení Měcholupům vrátil těsně před pauzou kapitán Veselka, jenž se prosadil hlavičkou po rohovém kopu. „Druhý poločas už byl v naší režii,“ zdůraznil snajpr Stanislav Bečka.

Z archivu: SK Klatovy 1898 B - TJ Měcholupy (oranžoví) 4:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

A byl to právě on, kdo v 59. minutě povedenou dělovkou z úhlu vyhnal celou pavoučí rodinu ze šibenice brány a pět minut před koncem po přihrávce Jana Duchka dokonal hattrick. Svůj vůbec první v I. B třídě. „Za to mu (Janu Duchkovi) a celému týmu moc děkuji. Všichni bojovali a odvedli skvělý výkon,“ pochvaloval si střelec, s jehož hodnocením souhlasil také Lukáš Krásný, bývalý fotbalista divizních Klatov, který je v současnosti největším tahounem Blovic.

„V prvních deseti minutách jsme hráli naši hru a vypracovali si vyložené šance. Dokonce jsme trefili i tyčku. Pak jsme se ovšem přizpůsobili hře Měcholup, která byla založená na odkopech stoperů a vpředu o míč bojoval především Bečka, který byl podle mého názoru nejlepším hráčem zápasu. Zatímco my jsme se na šance hrozně moc nadřeli a jen drželi míč, Měcholupy dávaly góly po našich hrubých chybách v obraně,“ posteskl si Lukáš Krásný.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech).Zdroj: Jindřich Schovanec

Černou kaňkou na jinak zábavném utkání bylo zranění dvou hostujících borců. Pro jednoho z nich dokonce musela na hřiště sanitka. „Martin Štětina má natažený zadní stehenní sval a Radek Šabata, pro kterého přijela záchranka, má natržený postranní sval ve stehně. Obě situace ale byly nevinné a bez zapříčinění druhé osoby. Zkrátka, zápas blbec,“ poznamenal Lukáš Krásný.

„Běžel jsem vedle něj (Radka Šabaty), skácel se k zemi a já slyšel zvuk, jako když se lámou větvě,“ popsal nepříjemný moment Stanislav Bečka, jehož vstřelený hattrick nakonec trošku přebil strach o protihráče.

