Poté, co si svěřenci trenéra Pavla Hrubce na úvod poradili s béčkem divizních Rokycan, si klub, který letos slaví 110 let od svého založení, připsal další tři body. Tentokrát v domácím prostředí na úkor nováčka soutěže TJ Keramika Chlumčany, kterou Sušice porazila těsně 1:0. Vítěznou branku obstaral v 17. minutě mladíček Ondřej Míčka.

I. A TŘÍDA: Sušice zdolala Chlumčany a zůstává stoprocentní. Vyhrály i Luby

„Gól padl po dobře zahraném rohu Králíse (Jaromír Králík – pozn. autora), kdy asi poprvé dokázal kopnout rohový kop tak, že přeletěl prvního hráče,“ smál se hrdina utkání. „Brankář následně míč vyrazil přímo ke mně a já ho plackou uklidil do sítě,“ popisoval šťastný střelec klíčový okamžik.

Z archivu: Fotbalisté TJ Sušice (modří) porazili nováčka z Chlumčan 1:0.Zdroj: David Koranda

Od května čerstvě osmnáctiletý borec ale uznal, že se jednalo o nesmírně náročné utkání. „To tedy bylo. Chlumčany hrály hodně kombinační fotbal ve středu hřiště, ale nedokázaly z toho nic vytěžit. Až na konci zápasu, kdy nás podržel gólman,“ chválil zkušeného Maříka mezi sušickými tyčemi o generaci mladší chlapík. „Ale myslím si, že jsme si celkově dokázali vytvořit více šancí a mělo to skončit více než jen 1:0,“ doplnil ještě.

Suma sumárum: dva zápasy, dvě výhry. Na Šumavě jsou spokojeni. Pochopitelně. „Věděli jsme, že nás na úvod nečekají jednoduchá utkání, ale naštěstí jsme je zvládli tak, jak jsme si představovali,“ libuje si Míčka.

A dobrý vstup do sezony se také projevil na vzduchu, který fotbalovou Sušicí v současné době koluje. „V kabině teď panuje velice dobrá nálada, takže věřím, že šesti získanými body nekončíme,“ přeje si Ondřej Míčka, kterého teď (a jeho spoluhráče) čeká další těžké utkání, a sice na půdě Horšovského Týna – dalšího nováčka I. A třídy.

„Proti Horšáku jsem hrál naposledy v žácích a vždycky to bylo bojovné utkání. Žáci a muži, to jsou sice dva rozdílné světy, ale myslím si, že to teď bude stejné. My se tam ovšem jedeme porvat o tři body,“ dodává fotbalista odhodlaně.

TJ Sušice - TJ Keramika Chlumčany 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 17. Míčka. Rozhodčí: Bína – Strolený, Petrželka. ŽK: 0:3 (19. Milota, 53. Štolle, 74. Kulhánek). Diváci: 185. TJ Sušice: Mařík – Kysilka, Vystrčil, Kodýdek, Marek, Klíma, Král (65. Budil), Králík (82. Krůs), Štěch, Podlipský (75. Pivetz), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. TJ Keramika Chlumčany: Regner – Vojáček, Milota, Havlík, Štolle (55. Potočník), Šimána, J. Hrdlička (67. T. Hrdlička), Kulhánek, Nohava (75. Smola), Dostálík. Trenér: Vladimír Kudláček. Příští soupeř TJ Sušice: Horšovský Týn.

