Sušice nestačila na Kaznějov. Selhali jsme především v koncovce, zní z klubu

Utkání by nám mohlo nastavit zrcadlo, jak na tom skutečně jsme. V zimní přípravě se nám výsledkově i herně sice dařilo, ale stále jen to jen příprava a já osobně to nijak nepřeceňuji. Přesně to jsou slova trenéra fotbalistů TJ Sušice Pavla Hrubce před nedělním zápasem 2. kola poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu proti Kaznějovu.

Z archivu Deníku: Fotbalisté TJ Sušice (bílé dresy) nezvládli nedělní utkání 2. kola poháru PKFS, ve kterém podlehli doma Kaznějovu 0:3. | Foto: Tomáš Kanta

Soupeř hraje stejnou soutěž jako Sušice (I. A třídu) a o víkendu došlo na vzájemnou konfrontaci. Tu na umělém hřišti v Sušici ovládla hostující Bohemia, která se dostala do vedení už ve 2. minutě a nakonec slavila vítězství 3:0. Z archivu Deníku: Fotbalisté TJ Sušice (bílé dresy) nezvládli nedělní utkání 2. kola poháru PKFS, ve kterém podlehli doma Kaznějovu 0:3.Zdroj: Tomáš Kanta „V neděli se bohužel nepovedlo navázat na sérii předchozích výsledků a náš tým tak končí v poháru PKFS ve druhém kole. Pevně však věříme, že jsou to poslední branky, které nám na jaře soupeř z Kaznějova nastřílel. V nedělním zápase jsme selhali především v koncovce, kde jsme měli dostatek šancí a možností na to, abychom vstřelili minimálně stejný počet branek jako soupeř, kterému gratulujeme k postupu,“ uvedl klub TJ Sušice na svém facebooku. FOTO: Neúspěšná generálka. Špatný pohyb i chyby v obraně, posteskl si Voráč Jarní mistrovské boje zahájí někdejší účastník divize již v neděli doma proti béčku Rokycan. Hraje se na sušické půdě od 14.30 hodin. Kdo uspěje? TJ Sušice - FK Bohemia Kaznějov 0:3

Poločas: 0:2. Branky: 2. Běhounek, 34. Tichý, 85. Fait. Rozhodčí: Křen – Fabián, Flesar. ŽK: 27. Vašíček (Kaznějov). Diváci: 40. Hřiště: UMT Sušice.

TJ Sušice: Václav – Pivetz (64. Vystrčil), Pechek, Kodýdek, Patrik Hubáček, Králík, Krůs (68. Sedláček), Hájek (75. Podlipský), Budil, Klíma, Míčka (75. Kaltenbrunner). Trenér: Pavel Hrubec. Bohemia Kaznějov: Polívka – Vašíček, Pojer, M. Vondráček, Běhounek (46. Kiss), Náhlovský (46. Fait), Jan Vondráček, Jakub Vondráček, Hyneš (70. Beránek), Tichý (75. Vinkler), Višňovský. Trenér: Vladimír Pitlík. Věřím, že jsme dobře připraveni a budeme z toho těžit celé jaro, přeje si ´Ševa´