Sušice měla vskutku výtečný podzim. Ve čtrnácti zápasech nastřílela úctyhodných osmačtayřicet branek, nejvíce ze všech týmů v soutěži, o deset víc než vedoucí Kralovice. Šumavskému celku navíc velmi slušně šlapala i defenziva. Jen dvaadvacet obdržených branek řadí Sušici na dělené čtvrté místo (se Smíchovem) co do počtu nejméně vylovených míčů z vlastní sítě.

„Celkově můžeme být po podzimní části spokojeni, i když jsem toho názoru, že pokud bychom se vyvarovali hrubých chyb v obranné činnosti a proměnili minimálně třetinu všech brankových příležitostí, tak jsme v čele soutěže s bodovým náskokem,“ má jasno trenér fotbalistů TJ Sušice Pavel Hrubec.

„Herní projev týmu byl na podzim velmi dobrý. Jsem velice rád, že se do áčka zapracovali mladíci a vnímám velmi silnou pozitivní atmosféru v kabině, kterou si nesmírně užíváme. Potvrzuje se pravidlo, že pokud funguje vynikající parta mimo hřiště, přenáší se to zákonitě do dobré práce v tréninku i v zápasech, za což chci všem hráčům moc poděkovat,“ pokračuje sedmačtyřicetiletý kormidelník. „Toto postavení nám dává velkou motivaci do bojů v jarní části a zároveň je to pro nás velký závazek se na tuto část výborně připravit,“ doplnil ještě Pavel Hrubec v rozsáhlém povídání pro klubový facebook.

TJ Sušice (fotbalisté v modrých dresech), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

Jarní fázi letošního ročníku Sušice odstartuje domácím soubojem s rezervou Rokycan, který je na programu v neděli 5. března od 14.30 hodin. Zimní přípravu Sušice zahájila v pátek a v plánu má desítky tréninkových jednotek, naběhaných kilometrů a několik přípravných konfrontací.

„Trénovat budeme jako nyní třikrát v týdnu na domácím stadionu a v polovině února odjedeme na soustředění do nedalekých Soběšic, kde hráči podstoupí takové malé „galeje“ fyzické kondice. Na začátku odehrajeme pohárové utkání proti Lhotě u Plzně a následně nás každý víkend čekají přípravné zápasy se soupeři většinou z vyšší soutěže. Doufám, že se v krátké pauze vyléčí všechna drobná či větší zranění, a že začneme v plné síle,“ přeje si Pavel Hrubec.

Plán přípravných zápasů TJ Sušice – sobota 21. ledna 14.00: TJ Sušice – TJ Sokol Lhota (2. kolo Poháru PKFS), sobota 28. ledna (čas bude upřesněn): TJ Sušice – Tatran Sedlčany, sobota 4. února: soupeř i čas bude teprve upřesněn, sobota 11. února (čas bude upřesněn): TJ Sušice – Vacov, sobota 18. února (čas bude upřesněn): TJ Sušice – SK Rapid Plzeň, sobota 25. února (čas bude upřesněn): TJ Sušice – FK Nepomuk. Pozn.: všechny zápasy zimní přípravy fotbalisté TJ Sušice odehrají na domácím hřišti (UMT).

