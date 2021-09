Sušice trápila giganta. Hrubec: Kluky musím pochválit za hru i bojovnost

V rámci 5. kola druhé nejvyšší krajské soutěže čekala na fotbalisty TJ Sušice pořádně náročná zkouška. Aby mohli uspět, museli by všichni hráči podat výkon na hranici možností a mít i potřebnou dávku štěstí. A ani to by nakonec k úspěchu nemuselo stačit.

Sušice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) potrápila plzeňský Petřín (v červeném). | Foto: Deník/Martin Mangl

Svěřenci trenéra Pavla Hrubce totiž cestovali ke svému dalšímu zápasu do Plzně na Slovany, kde se o mistrovské body utkali s rezervou tamního Petřína. Favorit utkání byl před zápasem zcela jasný. Domácí mužstvo se netají ambicemi postoupit do krajského přeboru a už od začátku sezony soutěži jednoznačně vládne. V úvodních pěti duelech (v I. A třídě se předem odehrálo už i kompletní 15. kolo) Petřínští svým soupeřům nasázeli celkem 38 branek, což činí průměr více než sedm gólů na zápas. Sušice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) potrápila plzeňský Petřín (v červeném).Zdroj: Deník/Martin Mangl Sušice se v Plzni snažila, ale na body to i tak nestačilo. Petřín zápas nakonec vyhrál jednoznačně 4:0. „K utkání na Petříně jsme odjížděli opět v neúplné sestavě, kdy nám vypomohli hráči našeho béčka. Proti tak silnému soupeři, který disponuje velmi silným a širokým kádrem jsme věřili, že odvaha a bojovnost povede k úspěchu. Rozestavení mužstva bylo nastaveno na defenzivní pojetí hry s úkolem využívat rychlého Martina Kramára do brejkových situací, popřípadě maximálně využít standardních situací,“ uvedl pro klubový facebook trenér sušického mužstva Pavel Hrubec. Bezzubí lvi příliš nekousali, klatovští fotbalisté po letech loupili v Berouně Přečíst článek › „To se nám dařilo velice dobře a dokonce se nám podařilo vstřelit po standardní situaci gól, který nám ale záhadným způsobem nebyl uznán. Do poločasu se podařilo soupeři vstřelit gól po velmi pěkné rychlé akci z pravé strany,“ hodnotil průběh první půle zkušený trenér šumavského klubu. Sušice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) potrápila plzeňský Petřín (v červeném).Zdroj: Deník/Martin Mangl Stav 1:0 pro domácí ale dával srdnatě bojující Sušici jistou naději na bodový zisk. Jenže v 57. minutě přišla penalta, kterou domácí Petr Škarda přetavil v uklidňující druhou branku. Další šílenost. Běžec, který vážil 145 kg, zdolal obávanou Beskydskou sedmičku Přečíst článek › „Ve druhé půli jsme se pokoušeli častěji o ofenzivu, kdy jsme se chtěli pokusit o vyrovnání, což se nám nepovedlo a na konci zápasu nás Petřín potrestal dalšími brankami, kdy už nám chyběla síla,“ pokračoval Pavel Hrubec a zmínil tím i fakt, že domácí favorit vstřelil třetí a čtvrtou branku až v posledních deseti minutách jinak atraktivního boje. Nepomuk otočil utkání se Lhotou. Horní Bříza zabrala a konečně bere tři body Přečíst článek › „I když výsledek utkání vypadá hrozivě, tak musíme naše kluky pochválit za bojovnost a předvedenou hru. V minulých zápasech se slabšími soupeři nám bojovnost a chuť vyhrát chyběla, proto jsme v těchto utkáních nedokázali zvítězit. Z tohoto důvodu byl tento zápas velmi poučný do dalších soubojů. Tímto bych chtěl pogratulovat soupeři k vítězství a poděkovat všem našim hráčům za předvedený nebojácný výkon,“ dodal Hrubec s tím, že pokud hráči přistoupí k dalším zápasům stejně jako na Petříně, tak už musí přijít vítězství. SK Petřín Plzeň B - TJ Sušice 4:0 (1:0) Branky: 21. Kotěšovec, 57. Škarda z penalty, 81. Bendl, 85. Vobruba. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Sestava TJ Sušice: Mařík – Pivetz, Kodýdek, Pechek, Marek, Kysilka (89. Míka), Klíma, Krůs, Tuček, Kramár (74. Kadlec), Vinický (82. Kubín). Trenér: Pavel Hrubec.