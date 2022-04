Tři mochtínské body trefil čtyři minuty před koncem poněkud šťastně Tomáš Velek, jeho tečovaná střela zapadla do sítě. „V první půli měla Sušice více ze hry, vytvořila si velké šance, ale ani jednu naštěstí neproměnila,“ oddechl si hrající kormidelník Mochtína Jiří Dolejš.

„Po změně stran jsme byli zhruba dvacet minut lepším týmem, ale pak nás soupeř zase zatlačil a měl i možnost penalty. Tu ovšem skvěle chytil brankář Blahník a v závěru jsme se štěstím vstřelili vítězný gól,“ libovala si ikona fotbalového Mochtína. „Více by utkání asi slušela remíza, ale jsme pochopitelně moc rádi, že máme tři body my,“ dodal.

Zápas, který byl v závěru hodně hektický a nervózní, hodnotil také sušický kormidelník Pavel Hrubec. „Hned ve třetí minutě zápasu běžel Ondřej Míčka sám na branku a před hranicí šestnáctky byl sražen domácím stoperem. Volný přímý kop z ideální pozice ale gól nepřinesl. V průběhu poločasu jsme se velice často dostávali přesnou kombinací do velkých příležitostí, jenomže branka domácích byla pro naše střelce zakletá,“ litoval trenér TJ Sušice.

Zdroj: TJ Sušice

Sám poté potvrdil slova Jiřího Dolejše, jak probíhal úvod druhého dějství. „Druhý poločas jsme začali velice špatně a v prvních patnácti minutách nás soupeř dostával pod tlak. To vše bylo zaviněno naší velice špatnou rozehrávkou, ve které jsme dělali naprosto banální chyby. Nakonec se nám povedlo tyto chyby odstranit a zvýšili jsme tlak na soupeře," těšilo jej.

„Chvílemi bylo vidět, že domácím nestačí síly, což se projevilo v 80. minutě, kdy po vyhraném souboji u rohového praporku prošel Lukáš Hájek nebojácně do šestnáctky, kde byl faulován a sudí Šimek odpískal pokutový kop. Následně velmi nesportovně až nechutně začali někteří hráči Mochtína protestovat a úmyslně zdržovali rozehrání pokutového kopu, což zřejmě mělo velký vliv na našeho kapitána Tomáše Klímu, kterému jeho nepodařenou střelu brankář vystihl a vyrazil na rohový kop,“ štvalo Pavla Hrubce.

„Následně jsme měli opět několik dalších velkých příležitostí ke vstřelení branky, ale opět jsme nic nevyužili. To se však povedlo soupeři, který po naší špatné rozehrávce vystřelil na hranici šestnáctky a s lehkou tečí zapadl balon přímo do naší šibenice. To se stalo pouhých pár minut před koncem a na vyrovnávací branku zbylo velice málo času. Bohužel jsme ukončili dlouhou sérii bez porážky a opět se potvrdila naše slabá produktivita,“ doplnil Hrubec.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín se v tabulce posunuli na šesté místo, Sušice klesla na příčku sedmou. Má sice stejně bodů jako její nedělní přemožitel, ale ten má ještě jeden zápas k dobru.

TJ Sokol Mochtín - TJ Sušice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 86. Velek. Rozhodčí: Šimek – Fillinger, Kořan. ŽK: 3:0 (3. Blažek, 80. Dolejš, 81. Smolík). Diváci: 30. Hřiště: UMT Klatovy. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Dolejš, Bejvl, Žiak, Smolík, J. Pretzelmayer (73. Šafránek), Velek, Lysek (14. Osvald), Blažek, Čeleda, Plánička (89. Kapusta). Trenér: Jiří Dolejš. TJ Sušice: Míček – Pivetz, Pechcek, Kodýdek, Marek, Kysilka, Hájek, Klíma, Budil, Míčka, Sedláček. Trenér: Pavel Hrubec.