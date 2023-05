Fotbalisté TJ Sušice porazili v rámci 23. kola krajské I. A třídy domácí Spartu z Dlouhého Újezdu 2:0, bodovali popáté za sebou a udrželi se v kontaktu s vedoucím Kaznějovem, který byl po víkendu sice druhý, ale zvládl úterní dohrávku s Keramikou Chlumčany a vyšvihl se do čela.

TJ Sušice (na archivním snímku fotbalisté v modrých dresech). | Foto: David Koranda

Skóre utkání na hřišti nováčka druhé nejvyšší krajské soutěže otevřel v 18. minutě kapitán Tomáš Klíma, který se po centru Jan Skály dostal k propadlému míči a propálil domácího brankáře. Druhou branku přidal šest minut po pauze stoper Lukáš Kodýdek, který využil dálnice ve středu hřiště a dalekonosnou ránou z dobrých pětadvaceti metrů rozjásal sušické fanoušky podruhé.

Pevná obrana a neprůstřelný gólman. Rezerva Sušice neinkasovala už 400 minut

Další branka na Tachovsku už nepadla, a tak Sušice slavila důležité tři body. „Poté, co jsme vstřelili první branku, jsme ve zbytku prvního poločasu domácí tlačili, ale naše šanci zůstaly nevyužité. Dlouhý Újezd hrozil především ze standardních situací, ale ty si naše obrana pohlídala,“ uvedl pro klubový facebook Štěpán Tuček, asistent hlavního trenéra TJ Sušice Pavla Hrubce.

TJ Sušice (na archivním snímku fotbalisté v modrých dresech).Zdroj: David Koranda

„Ve druhé půli se nám herně nedařilo. V naší hře se objevila spousta nepřesností, byli jsme moc zbrklí. Domácí hráli důrazně, ale do velkých šancí po našich chybách se nedostávali tak, jak by si představovali. Opět hrozili ze standardek, ovšem branku vstřelit nedokázali, a jelikož ani my nepřidali žádný jiný gól, odjížděli jsme i přes nepříliš dobrý výkon s vítězstvím 2:0,“ dodal Tuček. V příštím kole hostí fotbalisté TJ Sušice na domácím hřišti plzeňský Smíchov, který o víkendu ve 23. kole nestačil na Bolevec (1:3). Utkání začíná v neděli úderem sedmnácté hodiny.

TJ Sparta Dlouhý Újezd – TJ Sušice 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 18. Klíma, 51. Kodýdek. Rozhodčí: Šimek – Fillinger, Slabý. ŽK: 4:0 (52. Pešek, 62. Blatnický, 80. Janků, 89. L. Zeman) + 72. M. Gitta (vedoucí družstva Dlouhého Újezdu). Diváci: 60. Sestava TJ Sparta Dlouhý Újezd: Hlůžek – Synek, Blatnický, L. Zeman, Földeši, Janků, Pešek, Stoklasa, Pernglau (86. Švábek), L. Gitta, Šesták (62. V. Zeman). Trenér: Vladislav Kulíř. Sestava TJ Sušice: Míček – Hájek (65. Marek), Kodýdek, Pechek, Pivetz, Štěch, Klíma, Skála, Budil (65. Kysilka, 84. Vystrčil), Král, Míčka. Trenér: Pavel Hrubec.

One man show Ference Rótha. Šest gólů se nedává každý den, ví ostřílený kanonýr