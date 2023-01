TJ Sušice (na archivním snímku fotbalisté v modrých dresech).Zdroj: David Koranda

S tím tak trochu nesouhlasil trenér Lhoty Petr Nykles. Ten neskrýval rozčarování. „Zachytali nám oba gólmani. Kdyby ne, dostali jsme jich tak patnáct,“ nebral si servítky. „Zápas blbec. My jsme k tomu přistoupili jako k přípravě, domácí ne. Oni zaslouženě zvítězili,“ gratuloval svému soupeři.

„Jedna věc je to, že ve dvě hodiny, kdy se mělo začít hrát, na hřišti ještě jezdila fréza a my měli špatné obutí, zatímco domácí na to byli skvěle připraveni, ale to nic nemění na tom, že jsme podali strašidelný výkon, zatímco Sušičtí do toho dali srdce. Styděl jsem se, tohle se nesmí stávat ani v přípravě,“ doplnil kouč.

2. kolo Poháru PKFS: TJ Sušice - TJ Sokol Lhota 7:0

Poločas: 4:0. Branky: 18. a 41. Štěch, 30. Skála, 36. Míčka, 75. Budil, 78. Patrik Hubáček, 83. Klíma. Rozhodčí: Cupl - Petrželka, Petrželková. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Hřiště: UMT. TJ Sušice: Míček - Pivetz, Krůs, Kodýdek, Vystrčil, Štěch (71. Kubín), Klíma, Králík, Budil, Skála, Míčka (71. Patrik Hubáček). Trenér: Pavel Hrubec. TJ Sokol Lhota: Bláha (46. Smola) - V. Suda, Horník, Černý (75. Bartovanec), Jaroušek, Eliášek (63. Sulek), Diviš (63. Šindelka), Šroubek, Kohout (70. Kotrch), Kotrnoch, Švehla. Trenér: Petr Nykles.

