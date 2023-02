OBRAZEM: Klatovští fotbalisté v přípravě udolali Nepomuk, podívejte se na fotky

„I přes značnou únavu jsme se snažili hrát pro nás typický fotbal, což je vysoké napadání a rychlá hra směrem dopředu. To se povedlo a mohli jsme po zápase znovu vyrazit do Soběšic na poslední večer," doplnil čtyřiadvacetiletý univerzál sušického výběru. Další utkání by měla Sušice odehrát za týden (18. února) doma proti plzeňskému Rapidu, který bude od čtvrtka (16. února) až do neděle v Sušici na zimním soustředění. Přesný čas výkopu bude teprve upřesněn.

Kouč po těsné výhře: Kluci byli unavení, ale i tak jsme to měli zvládnout lépe