Trenér Pavel Hrubec už mohl využít služeb nové akvizice – útočníka Jiřího Sedláčka, který do sušického mužstva přišel nedávno z divizních Klatov. Křimice v úvodním poločase dvakrát vedly, ale po změně stran Sušice srovnala a jedenáct minut před koncem vstřelila vítězný gól. „První poločase byl z naší strany dost vlažný a opět jsme inkasovali poměrně laciné góly,“ zlobil se kapitán fotbalového výběru ze Sušice Tomáš Klíma.

„Ale druhou půlku se to zlepšilo a my tak zápas otočili. Křimice nám ovšem nedaly nic zadarmo, a až do samotného konce se snažily o nějaký zvrat,“ doplnil fotbalista Klíma k vítěznému utkání.

Sušice se díky druhé výhře v řadě a výsledkům ostatních zápasů posunula v tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže na deváté místo. A své postavení bude moci vylepšit už v sobotu, kdy dr od čtyř hodin odpoledne představí na půdě kaznějovské Bohemie. Uspěje i potřetí za sebou?

FC Křimice - TJ Sušice 2:3 (2:1)

Branky: 5. Havlíček, 36. Szedmák – 34. a 79. Králík, 77. Pechek. Rozhodčí: Kořan – Kraus, Liškutín. ŽK: 1:1 (45. Havlíček – 22. Králík). Diváci: 45. Sestava TJ Sušice: Míček – Pivetz (64. Pat. Hubáček), Kodýdek, Pechek, T. Marek, Kysilka, Klíma, Králík, Míčka, Vašák (64. Kadlec), Sedláček. Trenér: Hrubec.