Sušice se v poslední době herně, ale hlavně výsledkově zvedla, avšak na hřiště svého sobotního soupeře jela v roli papírového outsidera. Nicméně všechny předpoklady parta vedená trenérem Pavlem Hrubcem rozmetala na kusy.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivezli z jihu Plzeňska cenný bod.Zdroj: Martin Mangl, Aneta Kalivodová

Po prvním poločase sice Žákava vedla 2:1 a pětadvacet minut před koncem dokonce už o dva góly, ale hosté ze Šumavy se nevzdali, dokázali srovnat a vymodlili si penaltový rozstřel. V něm sice domácí vyhráli, ale bod z venku, navíc z trávníku tak silného soupeře, se zkrátka počítá.

„Věděli jsme, že nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Přece jenom – aktuální umístění soupeře v tabulce mluví samo sebe. A zápas tak vlastně i začal. Kluci ze Žákavy hráli krásný kombinační fotbal po zemi, což se v této soutěži málokdy vidí. Doslova nás rozebírali a většina kluků z našeho týmu běhala jen bez míče, což pro žádného fotbalistu rozhodně není nic příjemného,“ uvedl na začátek hodnocení útočník Sušice Dominik Vašák, jenž domácím později vstřelil dvě branky a stal se tak hrdinou sušického týmu. Už zase…

„Svou aktivní a pěknou hrou se domácí dostali do zaslouženého vedení. Nicméně pak se uklidnili a nechali nás také užít si trochu balon. Po hezké akci už do našeho gólmana jsme následně vyrovnali,“ popisoval kanonýr.

Nerozhodný stav ale netrval příliš dlouho. Žákava totiž o tři minuty později skórovala podruhé a stanovila poločasový výsledek na 2:1. „V kabině nás hecoval trenér a asistent, ať to ještě jdeme zkusit. Říkali nám, že není co ztratit,“ prozradil Vašák obsah poločasového oddechu.

Jenže Žákava prostřídala sestavu, na dvacet minut Sušici zmáčkla a přidala důležitou třetí branku. S nadějemi hostujícího týmu to v tu chvíli vypadalo dost bledě. „Jenže pak domácí odešli, přestali úplně hrát. My naopak začali být více na míči, nebláznili, hráli trpělivě a pomalu se dostávali do vápna soupeře. Vstřelili jsme kontaktní branku, která nás napumpovala. Od tohoto okamžiku jsme v mých očích byli o hodně lepší, domácí nevěděli co dál a jen nakopávali míče. To už jsme vsadili všechno do útoku,“ pokračoval Dominik Vašák.

Sám pak po přihrávce spoluhráče vyrovnal. „Věřil jsem, že můžeme i vyhrát. Sám jsem tam měl ještě dvě tutovky, ale ani jednu neproměnil. Škoda, góly dávám rád, navíc jsme chtěli tři body,“ posteskl si střelec.

V penaltách pak uspěli domácí fotbalisté. „Celkově jsme za bod určitě rádi, protože ze Žakavy se body zkrátka nevozí,“ uznal Vašák, který se už ale soustředí na následující utkání, ve kterém jeho tým hostí Košutku. „Doufám, že přijde hodně lidí. Je to náš poslední domácí zápas v podzimní části sezony a my ho chceme zvládnout vítězně,“ dodává odhodlaně šutér Sušice.

FK Žákava - TJ Sušice 3:3

PK: 4:3. Poločas: 2:1. Branky: 20. Bouda, 38. Drugda, 56. T. Nekola – 35. a 72. Vašák, 65. Klíma. Rozhodčí: Mifková – Škarda, Slabý. ŽK: 61. Smazal, 67. Aubrecht (oba Žákava). Diváci: 102. Sestava TJ Sušice: Václ – Pivetz, Kodýdek, Pechek, Marek (61. Patrik Hubáček), Kysilka, Klíma, Králík (83. Krůs), Budil (73. Kadlec), Vašák, Sedláček (73. Tuček). Trenér: Pavel Hrubec.