Jednou z hlavních postav jednoznačného vítězství byl mladík Zdeněk Krejčiřík, který týmu z jihu Plzeňska nastřílel hattrick. Jeho první mezi muži – alespoň tedy v klatovském hlavním týmu. „Ano, tohle byl pro mě první hattrick v áčku, a i když se jednalo o přípravu, určitě budu muset něčím přispět do kasy. Bohužel,“ krčil rameny talentovaný fotbalista.

Sobotní zápas proti Nepomuku byl v tomto kalendářním roce teprve druhý, který jste odehráli na domácí půdě. Jak jste si ho užil?

Domácí zápasy jsou vždycky lepší než ty venkovní. Navíc jsme vysoko vyhráli, takže jsem maximálně spokojený. Zápas jsem si moc užil.

Zdeněk Krejčiřík v zápase proti Nepomuku.Zdroj: Jindřich Schovanec

Soupeře, který občas dokáže potrápit i velké týmy, jste deklasovali jednoznačně 14:0. Jak utkání hodnotíte a čekal jste tak vysoký výsledek?

Výhra 14:0 se nedá hodnotit jinak než kladně. Hráli jsme o něco lépe než před týdnem proti Domažlicím (s béčkem Jiskry se Klatovy rozešly smírně 1:1 – pozn. autora), což je také povzbuzující. A jestli jsem čekal takový výsledek? Upřímně ne. Věřil jsem tedy, že vyhrajeme, ale určitě ne, že o tolik (úsměv).

Relativně dlouho jste byl zraněný. Teď už se cítíte stoprocentně v pořádku?

Ano. Zhruba v půlce memoriálu Matěje Strejčka jsem se zranil. Byl to natažený vaz v koleni, ale už je to dobré.

Tým po loňské – předčasně ukončené – sezoně opustilo několik hráčů. Přišli ale mladíci Jiří Sedláček s Janem Zajíčkem, který Nepomuku mimochodem vstřelil ještě o jednu branku více než vy. Jak oba zapadli do kabiny?

Myslím si, že kluci do týmu zapadli velmi dobře. Jsou to navíc výborní fotbalisté a určitě mají týmu co nabídnout.