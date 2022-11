Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) deklasovali na závěr podzimu v I. A třídě soupeře z Kaznějova 8:0.Zdroj: David Koranda

„Na soupeře jsme vlétli jako utržení ze řetězu a okamžitě jsme jej přikovali na vlastní polovinu. Hned v šesté minutě jsme navíc skórovali, když se poprvé prosadil muž zápas Jaromír Králík. O pět minut později jsme přidali další branku a neustále jsme si vytvářeli tlak i brankové příležitosti,“ komentoval úvodní minuty domácího souboje s Kaznějovem sušický kormidelník Pavel Hrubec.

FOTO: Mochtín padl na půdě lídra, kalendářní rok uzavře pohárem na Dynamu

Do konce poločasu se ještě jednou prosadil Jaromír Králík a Sušice šla do kabin s komfortním náskokem v zádech. Po obrátce z tempa vůbec nepolevila a skóre navýšila až na konečných 8:0. „Musím kluky pochválit za to, jak si s velice silným protivníkem poradili. Pokud by nám taková výkonnost vydržela i do jarních bojů, byli bychom velice spokojeni. Děkuji nejen hráčům, ale i našim fanouškům za podporu. Zvlášť pak našemu kotlíku. Děkujeme za přízeň i všem lidem v klubu, kteří nám vytvářejí skvělé podmínky pro fotbal,“ doplnil kouč.

TJ Sušice – FK Bohemia Kaznějov 8:0

Poločas: 3:0. Branky: 7., 28. a 58. Králík, 50. a 82. Klíma, 11. Štěch, 56. Míčka, 87. Patrik Hubáček. Rozhodčí: Molek – Říha, Adámek. ŽK: 0:1 (61. Beránek). Diváci: 68.TJ Sušice: Míček – Vystrčil (59. Podlipský), Kodýdek, Marek, Hájek (65. Patrik Hubáček), Štěch (65. Krůs), Klíma, Králík (65. Kysilka), Budil (59. Pivetz), Skála, Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. Bohemia Kaznějov: Valeš – Náhlovský, M. Vondráček, Běhounek (46. Vrchlavský), Kiss, Jan Vondráček, Jakub Vondráček, Hyneš, Filipec, Mareš, Beránek. Trenér: Vladimír Pitlík.

Luby smazaly dvougólové manko a na závěr podzimu vybojovaly cenný bod